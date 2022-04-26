林心如「大份量早餐」超享受！46歲越吃越瘦　避開5地雷是關鍵

實習記者施至真／綜合報導

46歲林心如在夯劇《華燈初上》撩爆一群劇迷，想必大家都對「Rose媽媽」念念不忘，卸下酒店媽媽桑一職，私底下的林心如除了是位賢妻也是好媽媽，經常在IG發佈自己親自為家人準備的美食，不過除了填飽家人的肚子，林心如也非常懂得照顧自己的味蕾。想要享受大份量早餐，還能越吃越瘦，避開「早餐5地雷」是關鍵！

林心如經常和粉絲分享自己的生活，身材纖瘦的她，每每分享自己的自製餐點，都會引起網友熱議，曾在活動透露167公分的她目前體重48公斤，卻總能吃下大份量的餐點。這回林心如在限時動態分享她自主放假結束，恢復正常生活的喜訊，並搭配美味早餐做為背景圖片，內容包括蝦仁歐姆蛋、切片番茄和切片法國麵包，可見她對早餐的重視程度。

▲林心如的「大份量早餐」。（圖／翻攝IG@loveruby_official，下同）

事實上，林心如每每分享早餐，都能看出她對餐點相當重視，除了美味可口外，也絕對遵守營養均衡的原則。雖然現代人習慣採用168斷食法來改善肥胖問題，但其實早餐吃得好，反而可以啟動身體機能，達到瘦身效果。

仔細觀察林心如的早餐菜單，會發現基本上都是優質蛋白質、蔬果和低GI食物，像是水煮蛋、生菜、煎牛肉、炒鴻喜菇、煎蛋等，都是相當健康的原型食物，並搭配優格來幫助腸胃蠕動，若是將吐司改成全麥吐司，就是完美的優質早餐了。

害怕吃早餐會越吃越胖的朋友，其實只要避開5大地雷早餐，就能吃得開心又能快速瘦身，像是含糖飲料、澱粉類食物以及高油脂食物，都是害你變胖的元凶，也避免食用燒餅油條、蛋餅、鐵板麵等品項，並將主食換成饅頭、蛋、全麥吐司，飲料換成無糖茶或無糖豆漿，就不用擔心肥胖找上門囉。另外過量的水果和零食，也是必須避免的地雷食物，想要遠離脂肪，林心如的健康早餐清單需緊記。

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