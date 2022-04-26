換季頭皮大出油？5款口碑「頭皮淨化液」　幫你擺脫搔癢、頭氣味

▲換季氣溫變化使頭皮出油增加，清潔上更要注意。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official、unsplash）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

春夏季節轉換期間，隨著氣溫上升，頭皮肌膚出油量同步增加，不僅頭髮很快就油了，更容易產生頭皮搔癢、敏感等困擾，甚至出現頭皮味、頭皮發炎等狀況。這時就需要能深層溫和清潔頭皮的產品，幫助頭皮維持正常代謝，維持頭皮髮絲潔淨，後續護髮也才能好好吸收。

▲basiiK 微生自律循環頭皮淨化液，250ml，NT$1,080。



微生自律循環頭皮淨化液是美妝達人Kevin老師親研品牌basiiK的首支產品，水狀精華質地，以「麩胺酸」類胺基酸做為天然起泡劑，搭配5α青春專利修護因子、咖啡因、益生元並添加高濃度植萃成份，能清爽洗淨、調理頭皮，強化髮根。

▲rahua 神奇酵素頭皮淨化洗髮精，275ml，NT$1,500。。



結合天然有機水果酵素與茴香微粒，可溫和代謝、潔淨頭皮，同時添加rahua 果油與印加果油配方，補充頭皮養分，一個步驟即可深層清潔頭皮與髮根，雙效淨化多餘油脂、溫和代謝老廢角質，打造平衡健康的頭皮狀態。

▲艾瑪絲 5α捷利爾頭皮淨化液，260ml，NT$350；820ml，NT$950。



以有舒緩鎮靜肌膚效果的甘草作為主要成分，搭配植萃檸檬酸與甘醇酸，製成小分子液態，讓有效成分能瞬間浸潤頭皮，快速軟化角質，以溫和方式淨化代謝頑劣油脂，暢通頭皮毛孔，使髮根更輕盈蓬鬆。

▲Hair Rituel賦活重升深層潔淨髮精露，200ml，NT$2,300。



獨家配方高嶺土，能吸收分泌過剩的皮脂，清潔頭皮上的髒汙和殘留物，搭配瓜哇萃取物、香芹籽萃取物及維生素E乙酸酯、天然紅沒藥醇，可改善頭皮油脂過剩問題，深層淨化清潔，同時紓緩髮肌不適、延緩老化。

▲juliart 甘草次酸角質淨化液，75ml，NT$330。



不含藥性成分的液態洗髮精，全方位護理、淨化頭皮肌膚，洗後頭皮不緊繃、乾癢。更添加甘草次酸複合物，漸進式控油及調理頭皮；檸檬酸複合物溫和軟化老廢角質，改善頭皮毛孔阻塞問題。

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