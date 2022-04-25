4歲路易王子接哥哥舊衫萌翻　家長買不到求品牌再出同款

▲凱特王子妃親自掌鏡，為小兒子路易王子拍下往前衝的可愛照片。（圖／翻攝 dukeandduchessofcambridge IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國凱特王子妃是出名的時尚好手，長期支持英國時裝與配件品牌，連小孩公開亮相所穿的服裝也以英國童裝品牌為主，日前她與老公威廉王子的官方IG分享小兒子路易王子（Prince Louis）23日歡度4歲生日，他所穿的4顆星星圖案毛衣正出自英國童裝品牌Olivier London，讓不少家長立刻想上網買卻買不到，原來是2017年的款式，那時路易尚未出生，可見又是接哥哥喬治王子的舊衣了。

凱特以舊衣重穿聞名，她的環保概念也延續給兒女，么兒路易王子不少衣物，都傳承自哥哥喬治王子，包括凱特親自為路易掌鏡的4歲照片，他在諾福克海邊玩水、玩球的模樣萌翻，一張直衝媽媽鏡頭綻放笑顏的照片，更是英國王室少見的活潑照，毛衣上4顆星星恰好呼應他的4歲生日，已讓不少家長心動想買同款，到品牌官方IG留言求重新上架。

▲夏綠蒂公主（右）日前與父母、哥哥喬治王子一起上教堂參加復活節活動。（圖／路透社）

夏綠蒂公主雖然沒有妹妹可以承接她的舊衣，但凱特總會「物盡其用」，休閒運動時光以平價品牌為主，出席公開場合才會讓女兒換上好質感又能多次重覆穿的洋裝、大衣。日前夏綠蒂與哥哥喬治王子、父母一同上教堂出席復活節活動，即穿上英國品牌Rachel Riley要價約4,500元的勿忘我花圖案藍色洋裝，彼得潘領、蓬蓬袖設計風格優雅，外罩素色針織衫，是小公主參加正式場合的標準裝扮。

▲夏綠蒂公主穿的英國品牌Rachel Riley勿忘我花朵圖案洋裝，約4,500元。（圖／翻攝官網）



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