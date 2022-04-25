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安格斯12星座一周運勢4／25-5／01　招財色公開，巨蟹可以寵寵自己

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

金錢財運宮位中多了太陽蒞臨，這週顯而易見的是羊座多了更多賺錢的想法與動力，不論是接案或領死薪水，都能保有十足的衝勁與熱情，而這週也要提防自己愈來愈貪婪的慾望，當你口袋裡的錢錢出去的速度大於賺進來的，可能就帶有不妙的預兆，得節衣縮食滾動式調整現在用錢的方式。

帶有招財能量的色彩：豆沙紅

金牛座 4.21~5.20

太陽一年一度正式移轉到牛座本命宮，形成了牛座最強而有力的臂膀，這週的牛座可以用更堅強的信念，堅持自己認為對的事，而長時間以來與理性感性間的拔河與糾結，也會在近期水落石出，只能說相信自己的判斷，命運終將會把你帶到最有利的地方！

帶有招財能量的色彩：哈蜜瓜綠

雙子座 5.21~6.20

對雙子而言，本週走的是一種變動運，表面上好事連連，但很難說問題背後藏著怎樣的問題，此時投資對於目前的你來說，並不算百分百看好，比起臨陣磨槍，還不如從長計議，觀察變化再說。這週別對自己的荷包有過於樂觀的評估，向你招手的好康還是要多想想再決定！

帶有招財能量的色彩：鵝黃色

巨蟹座 6.21~7.21

蟹座平時認真工作認真生活，但很少人知道蟹蟹們本身帶有十分強勢的守財本性，絕不輕易把錢灑在吃喝玩樂、奢侈品的花用上，然而這週的你似乎有點拼過頭，不順遂的職場表現將大大消減你的鬥志，這個時候花點小錢讓自己開心、偶爾寵寵自己，能用錢買回你的熱情和希望，那麼一切就值得了！

帶有招財能量的色彩：霜白色

獅子座 7.22~8.22

姑且不去看自己荷包花費的狀況，獅座這週多了太陽的帶動，工作運勢強強滾，貴人、人氣好的連自己都有點驚訝，吉星高照的這段時間，適合拿出十成十的熱情投注，也許最終能超越想像的收穫。只是金錢上賺得和花的成正比，出手愈大方愈體面，就別忘了你乾癟的荷包正獨自傷心吶！

帶有招財能量的色彩：龍蝦紅

處女座 8.23~9.22

雖然處女座投資理財，靠的就是一個「穩」字，自然能避開許多投資低谷，不過最近少了吉星加持，處女座運作的狀況就像原地踏步般，布局半天卻看不出端倪，讓人等得好心焦！建議近期處女可以把重點轉向工作，努力爭取表現的同事，投資存摺也默默的累積的存款！

帶有招財能量的色彩：薰衣草紫

天秤座 9.23~10.22

熱絡的人際互動，在春末夏初時期，將能大大刺激秤座，這週的你人際、互動交誼的頻率變多，生活熱熱鬧鬧又歡歡喜喜，然而卻有極大可能在不自覺下多花了錢，財務上覺得有一點吃緊，加上某些奢侈品等不必要的支出，很可能就會陷入負債的情況當中，得學著時時控制自己的慾望。

帶有招財能量的色彩：優格白

天蠍座 10.23~11.22

大環境的不穩定下，天蠍座可說是投資的最大受災戶，好在蠍座觀察局勢、執行力強的優勢，在消費上還是能占到便宜，這段時間可以重整你的花用開銷，注意各種打折與特價的訊息，就能以划算價格買入！不過也要注意控制自己的慾望，別買了太多自己其實並不需要的東西。

帶有招財能量的色彩：銀白

射手座 11.23~12.21

雖然上週的好運氣讓射手大為振奮，不過這股驚喜感很快會隨著時間流逝而沖淡，特別是射手一忙碌起來，就是胡天胡地who care！想要延續能量，就要設法讓自己更專注在投資或錢財上，研究一套賺錢獲利的公式，勝過你三心二意。平時東聽一點西聊一下，都可能會讓你的的荷包不知不覺散盡錢財。

帶有招財能量的色彩：蝶豆花紫

摩羯座 12.22~1.19

持續的受到火星煎熬，這週摩羯正經歷某些新舊交替的狀態，需要拿出比平常更強的力量擺脫舒適圈、適應新環境。值得一提的是，此時的辛苦並不會白白送人，在經驗累積下，你的正職本業表現也能愈來愈得心應手，雖然一切都不算輕鬆，最終熬久了也就是你的了！

帶有招財能量的色彩：鼠尾草綠

水瓶座 1.20~2.18

水瓶這週金錢方面受到太陽的影響有愈來愈大的趨勢，多了這股又亮又熱的力道，近期的你不僅守財有道，也很懂得消費理財，在有為有守的操作下，你的金錢運勢將有愈來愈好的趨勢，此時也不妨多收集店家特惠訊息，必要時就能得到划算價格，消費完全不吃虧。

帶有招財能量的色彩：琥珀色

雙魚座 2.19~3.20

木星、金星、火星默默的都進駐到魚座的重要宮位，意味著最近的魚座不經意的成為焦點，工作上你的意見將有左右這個企劃的影響力道，而你的任何決定判斷，也都關係著日後事業的成敗，好在此時你的行動力就和腦筋一樣的靈活快速，能在職場上有十分精采的表現！

帶有招財能量的色彩：拿鐵色

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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