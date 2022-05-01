8雙時髦「涼拖」送給媽媽當禮物　兼具舒適又不隨便，最低2千有找

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

拖鞋、涼鞋不在只是夏天的專屬物，隨著疫情升溫、居家工作的型態漸趨普及，也讓大家在挑選服飾、外出鞋的時候，偏好便利與舒適。雖然講求舒適，卻也不能過於隨便，以下為大家搜集了各大品牌兼具時髦外型的舒適拖鞋／涼鞋，準備給媽媽的母親節禮物送以下的鞋準不會出錯！

2022母親節涼鞋推薦

Bottega Veneta

由科技棉與羊皮所拼接而成的Flash高跟拖鞋，鞋面上兩條粗扣帶搭配銀色扣飾，展現出十足的個性；雖有8公分的厚底，在富彈性的橡膠厚底以及和緩的跟鞋坡度組合下，具一定的舒適度。推薦給前衛個性、擅長搭配的媽媽們！

▲Bottega Veneta Flash高跟拖鞋，NT$31,200

Chloé



在Gabi上任Chloé創意總監之後，帶著細沙顆粒的環保鞋底成為品牌鞋款最具辨識度的一大特色。延續Gabi鍾愛的手工、民俗感元素，可清楚看見Lilli厚底涼鞋的撞色縫線細節，選擇帶有運動風格涼鞋版型，兼具柔美與個性氣質。

▲Chloé Lilli厚底涼鞋，NT$24,600

Gianvito Rossi

選用最柔軟的那帕皮質（Nappa），並編織出四條辮子、組合為鞋面設計，帶著愜意的波西米亞風情，配上草編鞋底，完全就是夏日穿搭的必備單品！

▲Gianvito Rossi Marbella草編拖鞋，NT$29,100

Gucci

取經90年代時期的運動拖鞋設計，Gucci採用全橡膠的材質製作，除了鞋面上的雙G鎖鏈logo，鞋底之處也有小亮點，滿版的小GG圖樣行行排列，下雨天穿著它出去，走過的地方，宛如蓋印章一般，留下可愛的印記。

▲Gucci厚底橡膠拖鞋，NT$16,500

Roger Vivier

自2017年春夏所推出的Slidy Viv’涼鞋，閃閃惹人愛的雙方釦令鞋奴們難以抗拒，也因為鑽釦的加持，雖然是休閒的拖鞋輪廓，卻有著細緻的時髦氣質，不論是到餐廳約會，抑或是到海邊放鬆，皆毫無違和感，推薦給家中有位高貴的母親大人。

▲Roger Vivier Slidy Viv’涼鞋，NT$46,300 Ecco 今年剛推出的「2nd Cozmo科摩系列」，運用的是Ecco最新研發的真空無接縫貼合技術所製作。透過此一技術，鞋身與PU鞋底之間無需再用接著劑貼合，成功讓整雙鞋減少20%的重量，對於夏天追求輕、薄、透氣等需求的媽媽們，大力推薦這一雙涼鞋。 ▲Ecco 2nd Cozmo涼鞋，MT$3,680 Charles & Keith 夏天除了草編，透視感也是相當熱門的元素。想要有涼鞋的透氣，卻又羞於露出全部的趾頭？編輯推薦可以選擇漁夫涼鞋的款式，小CK最新推出的果凍編織拖鞋便結合了上述兩大特點，微微的厚底細節還能修飾穿搭比例。 ▲Charles & Keith Madison果凍編織拖鞋，NT$1,990

Fitflop

主打以人體工學工程來打造最好走的涼鞋，透過口碑相傳，在沒有強力的廣告下，照樣是熱銷鞋款品牌。每個季度皆有數十雙新鞋推出，在本季編輯則推薦以下這一雙綴以水晶流蘇造型的厚底夾腳拖鞋，自帶吸睛亮點，白色、半透明的顏色搭配，看了心裡也能消暑幾分。想送給媽媽最舒適的一雙鞋，到Fitflop選鞋一定不會錯！

▲Fitflop RUMBA BEADED TOE-POST SANDALS，NT$4,550

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