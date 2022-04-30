楊洋魅力連精品也難擋！Dior官方正式邀請、全新身份是Hogan全球代言人

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

因陸劇《你是我的榮耀》登上最具影響力演員第一名的楊洋，近期再度出演《特戰榮耀》、《且試天下》，憑著精湛的演技與帥氣的外型，加上獨有的時尚氣質，吸引各大時尚精品牌的關注，因此，在他長達13年的演藝之路中，先後與Dior、Valentino、Hogan、Dunhill展開合作。

從《微微一笑很傾城 》、《你是我的榮耀》到2022年的《特戰榮耀》、《且試天下》，擔任男主角的男星楊洋，憑著獨特渾厚的嗓音，加上演什麼像什麼的真摯演技，粉絲們一旦被圈粉，就難以逃離楊洋的無窮魅力。

2008年以演員身份出道的楊洋，第一部作品是演出電視劇《紅樓夢》中的成年賈寶玉，因為這部戲受到矚目正式踏入演藝圈，隨後陸續接演多部電視劇、電影，不過論到楊洋真正開始走紅，其實是2015年開起多方發展的新定位，當時楊洋開始參與多檔綜藝節目的錄製。

楊洋的時尚態度

出席時裝週第一名

不斷成長的演技，加上綜藝節目上的真實反應，當然還有天生一副帥氣臉蛋與標誌性低嗓音，讓楊洋從那時候起，成為中國最具影響力演員之一，也因此受到各大精品牌的關注，在楊洋演藝之路起飛的2015年，逐漸成為時尚品牌的合作對象，作為Hogan、Moncler、Gucci、Fendi四大品牌的看秀嘉賓，是當時看秀場數最多的男星。

Christian Dior官方正式邀請對象

可以成為看秀嘉賓的方式不是只有一種，不過能受到品牌總部正式提出邀請的明星卻少之又少，2016年，楊洋是首位受到法國巴黎Christian Dior總部正式邀請的看秀明星，這在當時絕對不是件容易的事情，尤其是對巴黎來說，十分生疏的亞洲明星。

Dunhill全球品牌大使

看準楊洋獨有的時尚態度，與過往累積的粉絲號召力，2020年正式成為時尚品牌Dunhill的全球品牌大使，楊洋低調、內斂的形象與來自英國的Dunhill不謀而合，直到今日雙方仍然維持合作關係，往下回顧楊洋帥氣的形象大片。

Hogan全球代言人

今年2月，楊洋又多了一個全新身份，來自義大利的精品鞋履Hogan，正式宣佈楊洋出任品牌全球代言人，在戲劇中演出不同角色，楊洋對自我的挑戰與突破，切合Hogan的品牌精神與態度，往下看楊洋演繹休閒、商務、運動…等多元的穿搭風格。

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