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泫雅帶起「寶石美甲」風潮！一顆小愛心也很美，4款今年最流行

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓星泫雅堪稱「行走的美甲範本」，熱愛在IG分享指彩的她，每次一PO出就讓大家爭相模仿，這次就為大家精選泫雅近期分享的美甲造型四款，還有類似風格的範本推薦。

泫雅指彩1.顏料美甲

像是顏料隨意的畫在甲面上，並呈現出用筆刷畫過的痕跡，隨著不同顏色的搭配和堆疊也會有不同的感覺，是個充滿率性和獨特感的美甲造型，非常適合喜歡特殊款式或想表達自我風格的人。

 
 
 
 
 
 

類似款範本參考：

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

泫雅指彩2.寶石美甲

自從泫雅上傳了這張寶石美甲的照片後，不管是IG還是小紅書都陸續出現各式各樣不同造型的寶石美甲。如果不喜歡太浮誇的款式，也可以選擇體積較小的寶石，貼在甲面中心當作亮點也很好看。

 
 
 
 
 

 
 

類似款範本參考：

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

泫雅指彩3.愛心美甲

簡單的一顆小愛心就可以很有特色，底色通常會選擇使用透明或是膚色，通透的感覺會使手指變得更纖長，整體看起來也會很自然、乾淨。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

類似款範本參考：

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

泫雅指彩4.小花美甲

這種小花造型可說是泫雅風美甲的必備要素之一了！除了一般的小花造型，還可以搭配小小的碎鑽，或是以手繪感的形式呈現，也能加上一些童趣的圖案或色彩鮮明的線條，多變又特別。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

類似款範本參考：

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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延伸閱讀：

● 小紅書與IG狂推的「腮紅美甲」6種變化、18款指彩範本推薦

● 刷翻小紅書的「泫雅風美甲」～【透明基底X可愛繽紛】可無限延長，簡直就是為了懶美人而設計！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 美甲

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