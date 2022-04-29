綾瀨遙新劇律師穿搭有巧思　Tara肩背包、LV老花保齡球包展現品味

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

綾瀨遙在過去日劇的演出裡，多半給人溫柔、婉約的小姊姊印象，這回首度拾起惡女劇本，在現正播映的《前男友的遺書》飾演一名為了利益可以不擇手段的霸氣律師「劍持麗子」。

職場穿搭向來是日韓劇造型師們的強項，本次造型師在劍持麗子的穿搭裡又埋入了什麼的巧思與細節呢？往下滑一探究竟。

西裝外套版型

看到西裝外套，可別覺得老生常談！雖然你我都知道西裝外套是職場穿搭中的常備軍，不過就如同其他服飾一樣，西裝外套也有許多不一樣的版型與裁縫之分，鈕釦材質與領口的設計稍稍地不一樣，便會呈現出不一樣的風格。

聚焦劍持麗子身上的西裝外套，為了襯托出她精明、好勝的個性，選擇了長版的西裝外套，並在腰線的部分選擇直筒H型線條，鈕釦部分為排釦樣式，領口則為常見的平口領，整體俐落的風格也呼應主角專業、穩重的律師形象。

大容量的時髦包款

身為外務繁忙的律師，每天一定會有許多的文件、資料需要閱讀和研究，需要一個能夠陪伴她四處征戰官司的實用大包。劍持麗子不論是在學生時期，或是出社會工作，劍持麗子出場所背的選擇能夠裝載A4文件的大包包，劇中同款如下

Tom Ford Tara肩背包

正經的梯形外型，Tara肩背包以風琴包的設計為包包做出隔層，方便律師可以將不同客戶或是屬性的文件做分類。包口處的倒立T字飾釦，為乍看極簡肩背包添上一抹細節亮點。

Louis Vuitton老花保齡球包

另一款陪伴劍持麗子大學時期亮相的大包則是來自Louis Vuitton，保齡球包的包型，與前一款Tom Ford肩背包相比，較為率性，也較符合大學生的青春氣質。細看劇照綾瀨遙臂上所拎的LV老花包，皮革提把是只有透過時間累積才會呈現出的橘棕色調，若是偏好帶著古著韻味的你，可以到二手包市場挖挖寶。

黑色尖頭跟鞋

具有多面向的黑色，不只穿搭達人喜愛，也是商務人士們打造專業感的配色首選。劍持麗子在第一幕便踩著女孩們夢美以求的Christian Louboutin紅底鞋、勢如破竹登場，而她選擇的是款式是品牌最熱賣的Kate 8.5cm黑色跟鞋。

同為黑色尖頭跟鞋，劍持麗子還收藏了一雙Tom Ford Chain系列高跟鞋，除了鞋頭處顯而易簡的鏈條裝飾，鞋跟之處也有彩蛋！末端之處拼接了一段金色鞋跟，暗喻著女主角對於打點細節、收集線索的精明性格。

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