孔曉振、李珉廷示範漂亮又不失禮的婚禮穿搭！同框孫仙婚禮畫面太美了

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2022年3月31日孫藝真、玄彬從韓劇《愛的迫降》走上現實生活，在全世界粉絲的見證下，完成在韓劇中未完成的世紀大婚，宛如童話故事般的夢幻婚禮，參與的親人和朋友中，不乏你我熟悉的韓星，從最新釋出的照片中，可以看見孫藝真的至親好友們李珉廷、孔曉振、吳允兒、李貞賢、嚴志媛都來了。

李珉廷婚禮穿搭

2013年與男神李秉憲結婚的女星李珉廷，是孫藝真的閨蜜之一，身為天王嫂的她，穿著Givenchy黑色西裝式洋裝亮相，千萬不要小看這件洋裝，特別在腰部至臀部的位置加上薄紗刺繡設計，為西裝式洋裝增添亮點，腳上則是Roger Vivier春夏系列的冰塊鞋跟的高跟鞋。

孔曉振婚禮穿搭

站在李珉廷身邊的，就是婚禮當日接到孫藝真捧花的孔曉振，歐膩的婚禮賓客穿搭可說是十分優雅，選擇Prada抽皺無袖長洋裝、透膚亮片開襟衫出席，腳上踩著是Jimmy Choo露趾跟鞋，長洋裝跟露趾跟鞋拉長身材線條，雖然孔曉振原本就算高了，這樣一穿看起來就像超模般，搭配仿素顏的清新妝容，讓孔曉振看起來更逆齡。

嚴志媛婚禮穿搭

在照片最右邊的，是演出韓劇《謗法》的嚴志媛，與孫藝真、孔曉振是好友的她，自然在婚禮賓客名單內，當天的她選擇Dolce&Gabbana亮粉色西裝套裝現身，搭配裸膚色高跟鞋，浪漫的粉色系作為婚禮穿搭再合適不過。

之後去參加朋友、親人婚人，不妨學習歐膩們的婚禮賓客穿搭，想要李珉廷微性感、孔曉振浪漫甜美或是嚴志媛個性俐落，都有參考的範本可以學習。

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