環保跑鞋除了永續材質，重量更是關鍵！3大品牌推薦　鞋櫃至少要有一雙

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Ｍarie Claire美麗佳人

近日夜晚路上慢跑的人漸漸變多了，許多人重拾運動習慣來維持身材，就為了即將到來的夏天做準備。然而，你可曾注意過腳上的那一雙鞋是用什麼材質製作而成的嗎？隨著環保意識興起，生活中的每一個減碳、減塑小舉動，日積月累，都能對環境能有所幫助！正考慮購入一雙新跑鞋的你，不妨可以透過以下3大永續重點來挑選你的命定環保運動鞋。

環保跑鞋怎麼挑？

非合成材質

為了達到輕盈、透氣的舒適效果，品牌會特別研發出一款面料來製作跑鞋，因此有不少傳統跑鞋所用到的原物料難以被環境分解，衍伸出後續廢棄物的處理問題。

現今的材質更為多元，不少品牌成功以回收寶特瓶、回收舊衣，乃至於生物可分解材質（如玉米、大豆）來打造製鞋所需的面料。

染料

為了美觀，跑鞋上會透過不一樣的色彩來呈現設計巧思，挑選動／植物性天然的染料，一是在後續較為容易分解，二是在跑鞋生產的過程所排出的廢水也不會對環境造成太大的衝擊。

跑鞋重量

想不到跑鞋的重量也會環境造成影響吧？原因在於現今的生產鏈過於複雜，一雙跑鞋旅行過許多國家，最後才會來到店上倉庫。而在運輸的過程中，若是商品重量越重，所消耗的石油以及碳足跡都會跟著增加。因此，鞋子的重量對於永續也是一項不可忽視的重點！

2022環保跑鞋品牌推薦

1、Veja

Veja不能只知道小白鞋，另外還有跑鞋支線！從品牌創立初期便致力於永續時尚的營業方針，Veja在官網上透明公開列出品牌每年的碳排放、所採用的原物料來源、下一個階段的碳足跡目標⋯⋯。Veja運用回收寶特瓶、有機棉花、素皮革製鞋已行之有年，就算閉著眼睛挑都不擔心會買到非永續運動鞋。

Veja旗下有兩大主要跑鞋支線Condor 2以及Marlin：

Condor 2系列

主要針對日常簡易慢跑者或是專業跑者修復期所用。

Marlin系列 Marlin則反之，較適合高強度的跑步訓練以及力求卓越成績的跑者所用。 2、On

On（全名On Running），由前專業運動員Olivier Bernhard與兩位工業設計師好友David Allmann與Caspar Coppetti共同於2010年成立。Olivier Bernhard具備豐富的比賽經驗，曾3次贏的鐵人兩項（Duathlon）世界冠軍，更是大鐵比賽（Ironman）的常勝軍，是品牌不可或缺的製鞋靈感來源！

和Veja一樣，On全品牌的製品皆以環保為主要訴求，並且不藏私公開品牌的用料來源以及碳排放資訊。以跑鞋起家的On，粗略分為路跑與越野跑，底下又有更細項的分類，是不少國際專業跑步選手指定用鞋！

3、Allbirds

來自於紐西蘭的永續品牌Allbirds，提到紐西蘭，大概多少能夠猜到品牌主打的素材——沒錯，就是羊毛！在紐西蘭，綿羊與人類的比例約為6:1，多虧有大量的羊毛資源，相較於合成材質的鞋子，Allbirds得以只用約40%的能源完成一雙鞋。除了羊毛，Allbirds還有運用到回收寶特瓶、蕁麻油以及回收紙箱來製鞋。

值得一提的是，Allbirds今年將最擅長環保技術結合上adidas的運動設計專業推出兩方第一雙聯名跑鞋「Adizero X Allbirds 2.94kg CO 2 e」，顧名思義，每生產此一跑鞋，僅有2.94kg的碳排放生成，與品牌先前每雙鞋7.6kg的平均碳排放相比，少了約6成！

能夠達到此一創舉，除了前言和大家所提到的挑選要點都達到，Adizero X Allbirds 2.94kg CO 2 e比較特別的設計巧思在於鞋面，宛如拼圖般的鞋面設計，是運用拼接的方式縫製而成的，如此一來可以大幅提升布料的使用面積、減少廢料的產生，堪稱目前市面上環保跑鞋之最！

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