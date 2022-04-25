fb ig video ETtoday search mobile

SOGO母親節滿5千送400　麗晶精品滿額送4千元餐飲券

>

記者蔡惠如／綜合報導

4月下旬進入母親節回饋檔期，精品促銷也紛紛展開，SOGO台北3館推出指定精品最高10%的抵用券回饋，麗晶精品則主打獨家商品，以及結合自家飯店餐飲優勢推出回饋方案，BELLAVITA則祭出滿額高品質贈禮，除館內餐飲外，還有柳宗理、Panasonic除濕機等。

SOGO忠孝、復興、敦化3館
SOGO台北店從4／26至5／8推出母親節檔期，化妝品、香氛、服飾消費滿5,000元送400元抵用券；指定精品、名品與珠寶消費滿2萬元，送2000元抵用券，另忠孝、復興館大家電消費滿1萬元送500元抵用券。而復興館更從4／26起至5／1期間，館內CHANEL、HERMÈS、LOUIS VUITTON等一線精品，推出滿3萬元送1,000元抵用券回饋。

▲百貨母親節檔期。（圖／SOGO、麗晶精品、BELLAVITA提供）

▲忠孝館4／26日限日限量，SHISEIDO國際櫃NO.1乳霜王超值組 ，價值5,992元，特價2,520元，限300組每人限購。（圖／SOGO、麗晶精品、BELLAVITA提供，以下同）

▲百貨母親節檔期。（圖／SOGO、麗晶精品、BELLAVITA提供）

▲SOGO復興獨家，ESTEE LAUDER小棕塑眼精華組，價值4,366元，特價2,700元，限30組。

針對SOGO APP還推特別優惠，憑SOGO APP消費單日單筆滿3500元以上即可參加「賓士全新智能電動休旅抽獎。而APP新用戶可另母親節800元折價券，包括忠孝館4張100元、復興館3張100元、敦化館1張100元，免消費就能拿。

▲百貨母親節檔期。（圖／SOGO、麗晶精品、BELLAVITA提供）

▲賓士全新智能休旅EQB 300電動車。

麗晶精品
麗晶精品4／27至5／8推出「感恩母親購物節」，活動期間單日消費滿5萬元，可選擇2,500元的禮券回饋、或是4,000元的晶華酒店餐飲及客房禮劵，回饋額度高至8%。

▲百貨母親節檔期。（圖／SOGO、麗晶精品、BELLAVITA提供）

另外還有各式加碼贈與銀行刷卡禮遇，內容包括單筆消費15萬元可獲贈REGENT X PRESS BUTTER SAND聯名限定餅乾+北埔東方美人香檳烏龍茶；消費滿30萬可獲SISLEY SPA 白薑纖腿緊緻精華油 150ml；消費滿60萬可獲SISLEY SPA Eau Du Soir暮之露香氛禮盒。消費滿百萬，再加碼台北晶華酒店兩天一夜住宿劵，期間購物消費總額最高之前三名貴賓，還可獲得晶華酒店名人套房住宿與沐蘭SPA經典療程。

▲百貨母親節檔期。（圖／SOGO、麗晶精品、BELLAVITA提供）

▲REGENT X PRESS BUTTER SAND聯名限定餅乾+北埔東方美人香檳烏龍茶。

▲百貨母親節檔期。（圖／SOGO、麗晶精品、BELLAVITA提供）▲百貨母親節檔期。（圖／SOGO、麗晶精品、BELLAVITA提供）

麗晶精品HERMES Faubourg Polka珠寶腕錶，售價2,946,900元；ISSEY MIYAKE 2022春夏系列A Voyage In Decent，售價50,800元。

BELLAVITA寶麗廣塲
BELLAVITA母親節檔期從4／22至5／8登場，活動期間，當日於全館消費累計達5萬元，即贈Noritake花舞春風金邊中式茶杯組、HALEAKALA美式漢堡雙人餐、會員點數166點3選一；消費滿15萬元可選柳宗理中華鐵炒鍋、合鍋物平日雙人午餐、Sisley 御緻駐顏臉部護理、會員點數500點共4選一；消費滿50萬元，可換Panasonic 國際牌11公升除濕機、勞瑞斯牛肋排餐廳平日四人午餐 、會員點數1666點共3擇一；消費滿100萬元，可獲Dyson V12 輕量智能無限吸塵器、侯布雄法式餐廳四人套餐、會員點數3500點3選一。

▲百貨母親節檔期。（圖／SOGO、麗晶精品、BELLAVITA提供）

▲寶麗廣塲上下 攬月包，售價42,900元。

此外，在5／8前也推出B2美食廣場回饋，當日於B2分享餐廳，單筆消費滿2,000元，可兌換外帶馬卡諦 單球義式冰淇淋二份；消費滿4,000元，可兌換總裁牛肉麵任選套餐一份（不含五寶麵）。

▲百貨母親節檔期。（圖／SOGO、麗晶精品、BELLAVITA提供）

▲寶麗廣塲DELVAUX 緋紅色 Brillant PM 手提包，售價214,300元。

關鍵字：

SOGO, BELLAVITA, 麗晶精品, 母親節

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克4／26「默默加碼」全品項買一送一　選對時間買現賺一倍

星巴克4／26「默默加碼」全品項買一送一　選對時間買現賺一倍

屈臣氏5萬份家用快篩試劑25日開賣！共3款可選、優惠價曝光

屈臣氏5萬份家用快篩試劑25日開賣！共3款可選、優惠價曝光

5種運動不但會瘦　心情還會變好

5種運動不但會瘦　心情還會變好

超模中空裝「挺5個月孕肚」走秀！　竟有超狂腹肌線條網跪了 第一眼先看到鯊魚還是腳？超準心理測驗探究你的內心世界 秀英中空連身褲「胸下全是腿」神比例曝光！　深V開到腰不手軟 心機女4大特徵　分辨出「會捅你一刀的朋友」 細節控偷偷收藏的4個「白T品牌」　親膚、磅數足單穿就有高質感 Jennie「胸前一塊布」私服大解放！　白皙美背全露辣出天際 Panasonic「桌上型洗碗機」登台　「免舉手吹風機」台隆開賣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面