SOGO母親節滿5千送400　麗晶精品滿額送4千元餐飲券

記者蔡惠如／綜合報導

4月下旬進入母親節回饋檔期，精品促銷也紛紛展開，SOGO台北3館推出指定精品最高10%的抵用券回饋，麗晶精品則主打獨家商品，以及結合自家飯店餐飲優勢推出回饋方案，BELLAVITA則祭出滿額高品質贈禮，除館內餐飲外，還有柳宗理、Panasonic除濕機等。

SOGO忠孝、復興、敦化3館

SOGO台北店從4／26至5／8推出母親節檔期，化妝品、香氛、服飾消費滿5,000元送400元抵用券；指定精品、名品與珠寶消費滿2萬元，送2000元抵用券，另忠孝、復興館大家電消費滿1萬元送500元抵用券。而復興館更從4／26起至5／1期間，館內CHANEL、HERMÈS、LOUIS VUITTON等一線精品，推出滿3萬元送1,000元抵用券回饋。

▲忠孝館4／26日限日限量，SHISEIDO國際櫃NO.1乳霜王超值組 ，價值5,992元，特價2,520元，限300組每人限購。（圖／SOGO、麗晶精品、BELLAVITA提供，以下同）

▲SOGO復興獨家，ESTEE LAUDER小棕塑眼精華組，價值4,366元，特價2,700元，限30組。

針對SOGO APP還推特別優惠，憑SOGO APP消費單日單筆滿3500元以上即可參加「賓士全新智能電動休旅抽獎。而APP新用戶可另母親節800元折價券，包括忠孝館4張100元、復興館3張100元、敦化館1張100元，免消費就能拿。

▲賓士全新智能休旅EQB 300電動車。

麗晶精品

麗晶精品4／27至5／8推出「感恩母親購物節」，活動期間單日消費滿5萬元，可選擇2,500元的禮券回饋、或是4,000元的晶華酒店餐飲及客房禮劵，回饋額度高至8%。

另外還有各式加碼贈與銀行刷卡禮遇，內容包括單筆消費15萬元可獲贈REGENT X PRESS BUTTER SAND聯名限定餅乾+北埔東方美人香檳烏龍茶；消費滿30萬可獲SISLEY SPA 白薑纖腿緊緻精華油 150ml；消費滿60萬可獲SISLEY SPA Eau Du Soir暮之露香氛禮盒。消費滿百萬，再加碼台北晶華酒店兩天一夜住宿劵，期間購物消費總額最高之前三名貴賓，還可獲得晶華酒店名人套房住宿與沐蘭SPA經典療程。

▲REGENT X PRESS BUTTER SAND聯名限定餅乾+北埔東方美人香檳烏龍茶。

▲麗晶精品HERMES Faubourg Polka珠寶腕錶，售價2,946,900元；ISSEY MIYAKE 2022春夏系列A Voyage In Decent，售價50,800元。

BELLAVITA寶麗廣塲

BELLAVITA母親節檔期從4／22至5／8登場，活動期間，當日於全館消費累計達5萬元，即贈Noritake花舞春風金邊中式茶杯組、HALEAKALA美式漢堡雙人餐、會員點數166點3選一；消費滿15萬元可選柳宗理中華鐵炒鍋、合鍋物平日雙人午餐、Sisley 御緻駐顏臉部護理、會員點數500點共4選一；消費滿50萬元，可換Panasonic 國際牌11公升除濕機、勞瑞斯牛肋排餐廳平日四人午餐 、會員點數1666點共3擇一；消費滿100萬元，可獲Dyson V12 輕量智能無限吸塵器、侯布雄法式餐廳四人套餐、會員點數3500點3選一。

▲寶麗廣塲上下 攬月包，售價42,900元。

此外，在5／8前也推出B2美食廣場回饋，當日於B2分享餐廳，單筆消費滿2,000元，可兌換外帶馬卡諦 單球義式冰淇淋二份；消費滿4,000元，可兌換總裁牛肉麵任選套餐一份（不含五寶麵）。

▲寶麗廣塲DELVAUX 緋紅色 Brillant PM 手提包，售價214,300元。