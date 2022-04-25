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第一眼先看到火、手還是刀？超準心測探究你的內心人格

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記者李薇／綜合報導　圖／翻攝自小紅書

心理測驗可以探究你心靈深處不為人知的特色跟個性，甚至有時候連自己都沒有察覺到的性格，都可以使用這樣的方式更加了解自己，以下圖片你第一眼看到的是什麼？可以輕易測試出你是怎麼樣的人格，玩過的人都大讚「實在太準了」！

▲心理測驗,心理,測驗。（圖／翻攝自小紅書）

A.手

你是一個比較念舊的人，喜歡一切簡單美好的人、事、物，喜歡沉浸在短暫卻愉悅的時光。個性耿直率真，跟朋友相處，想說什麼就說什麼，比較不會察言觀色，以至於有時候會讓氣氛變得尷尬。

在工作上你是一個靠自己努力、腳踏實地做出成績的人，不喜歡弄虛作假，當認定一件事情的時候，就會使出渾身的力量，勇往直前的做下去，而且言出必行，行動力算是非常高的人。

B.刀

你擁有很強的表達力以及想像空間，因此經常胡思亂想導致自己變得多愁善感，但是個性謙遜，不管是在工作上或是人際關係上，都很少與人發生衝突，大而化之的個性受到身邊的人喜歡，總是會教身邊的人看開點，越簡單、越幸福。

你不喜歡極端的生活事物，更崇尚中庸之道，因此脾氣好，很喜歡幫助別人，耳根子比較軟，向來不太擅長拒絕別人；但在感情中，敢愛敢恨，喜歡就會去追求，不會放過任何機會，討厭就會離對方遠遠的。

C.火

你是個很理性的人，凡事三思而後行，喜歡思考找出更多的可能性跟結果。在朋友眼中，你的神經大條，也比較不懂得照顧自己，但懂得你的人就知道，你個性大方熱情，對新朋友、老朋友都不會斤斤計較，即使被人說了壞話，也不一定會記仇。

你的個性很鮮明，不會去掩飾自己的喜歡或是厭惡，是一個愛恨分明的人，同時也不會有很多心眼，因此身邊的朋友不少，受到很多人的歡迎，你也是一個喜歡實話實說的人，討厭虛假做作的人。

關鍵字：

心理測驗, 心理, 測驗

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