地瓜是好物！營養師曝「增進免疫力」食物，你吃對了嗎？

▲地瓜不只是減重好物，還能增進免疫力。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

本土疫情延燒，確診人數每日攀升，民眾除了勤洗手、戴口罩和打滿三劑保護自己外，營養師余朱青也在臉書分享，也可以多吃一些天然食物來增進免疫力，如何正確挑選一起來看看！

#地瓜

便利商店隨手可買的地瓜，富含維生素A，對於保護肌膚很有幫助，營養師指出皮膚佔我們人體最大面積，是對抗外面病菌的第一道防線，以100公克的紅肉地瓜來說，維他命A含量極高 ，好吃又有營養價值。

#深綠色蔬菜

深綠色蔬菜如花椰菜營養豐富，就含有維生素A、B群、C、E及等多種礦物質，對於增強免疫力很有幫助。

#紅色、橘色蔬菜

彩色蔬菜像是紅蘿蔔、南瓜、甜椒，含有大量的β胡蘿蔔素，進入人體後會轉化成維生素A，可以幫助黏膜及皮膚健康，阻止細菌、病毒入侵人體。

#茶

茶中的茶胺酸有助增加免疫力，不論是在紅茶或綠茶，含量都很豐富。

#海鮮

像是鮪魚、鮭魚、秋刀魚、鯖魚等，這些魚類富含omega-3脂肪酸，可以降低身體發炎現象。

#香菇

香菇富含維生素D、膳食纖維、硒…等，其中的香菇多醣體能提升身體抵抗力與免疫力。

#優酪乳

優酪乳除了可以改善胃腸道健康，裡面的成份對於增加身體免疫力也不錯。

#牛肉

牛肉含有豐富的鋅，是可以加強抵抗力的重要礦物質，適度攝取對健康好處多多。

#富含維他命C水果

維生素C會讓身體製造與免疫功能有關的干擾素，讓人體免疫力維持在正常值。像是木瓜、奇異果、草莓等水果都不錯。

營養師余朱青也提醒，不論是在疫情期間還是減脂期，多選用天然的食材，對身體來說都是好的選擇。

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