fb ig video ETtoday search mobile

地瓜是好物！營養師曝「增進免疫力」食物，你吃對了嗎？

>

▲▼營養師曝提升免疫力飲食。（圖／Unsplash）

▲地瓜不只是減重好物，還能增進免疫力。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

本土疫情延燒，確診人數每日攀升，民眾除了勤洗手、戴口罩和打滿三劑保護自己外，營養師余朱青也在臉書分享，也可以多吃一些天然食物來增進免疫力，如何正確挑選一起來看看！

#地瓜

便利商店隨手可買的地瓜，富含維生素A，對於保護肌膚很有幫助，營養師指出皮膚佔我們人體最大面積，是對抗外面病菌的第一道防線，以100公克的紅肉地瓜來說，維他命A含量極高 ，好吃又有營養價值。

▲▼營養師曝提升免疫力飲食。（圖／Unsplash）

#深綠色蔬菜

深綠色蔬菜如花椰菜營養豐富，就含有維生素A、B群、C、E及等多種礦物質，對於增強免疫力很有幫助。

#紅色、橘色蔬菜

彩色蔬菜像是紅蘿蔔、南瓜、甜椒，含有大量的β胡蘿蔔素，進入人體後會轉化成維生素A，可以幫助黏膜及皮膚健康，阻止細菌、病毒入侵人體。

▲▼營養師曝提升免疫力飲食。（圖／Unsplash）

#茶

茶中的茶胺酸有助增加免疫力，不論是在紅茶或綠茶，含量都很豐富。

#海鮮

像是鮪魚、鮭魚、秋刀魚、鯖魚等，這些魚類富含omega-3脂肪酸，可以降低身體發炎現象。

▲▼營養師曝提升免疫力飲食。（圖／Unsplash）

#香菇

香菇富含維生素D、膳食纖維、硒…等，其中的香菇多醣體能提升身體抵抗力與免疫力。

#優酪乳

優酪乳除了可以改善胃腸道健康，裡面的成份對於增加身體免疫力也不錯。

▲▼營養師曝提升免疫力飲食。（圖／Unsplash）

#牛肉

牛肉含有豐富的鋅，是可以加強抵抗力的重要礦物質，適度攝取對健康好處多多。

#富含維他命C水果

維生素C會讓身體製造與免疫功能有關的干擾素，讓人體免疫力維持在正常值。像是木瓜、奇異果、草莓等水果都不錯。

營養師余朱青也提醒，不論是在疫情期間還是減脂期，多選用天然的食材，對身體來說都是好的選擇。

►輕斷食正夯！營養師傳授「綠拿鐵正確喝法」，身材小一號

關鍵字：

免疫力, 食物, 營養師余方青, 疫情

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼先看到火、手還是刀？超準心測探究你的內心人格

第一眼先看到火、手還是刀？超準心測探究你的內心人格

星巴克4／26「默默加碼」全品項買一送一　選對時間買現賺一倍

星巴克4／26「默默加碼」全品項買一送一　選對時間買現賺一倍

林心如「大份量早餐」超享受！46歲越吃越瘦　避開5地雷是關鍵

林心如「大份量早餐」超享受！46歲越吃越瘦　避開5地雷是關鍵

換季頭皮大出油？5款口碑「頭皮淨化液」　幫你擺脫搔癢、頭氣味 輕斷食正夯！營養師傳授「綠拿鐵正確喝法」，身材小一號 5種運動不但會瘦　心情還會變好 Panasonic「桌上型洗碗機」登台　「免舉手吹風機」台隆開賣 「對社交沒興趣」星座 Top 3！　 第一名扮演空氣，享受高級獨處 地瓜是好物！營養師曝「增進免疫力」食物，你吃對了嗎？ 第一眼先看到鯊魚還是腳？超準心理測驗探究你的內心世界

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面