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皮膚科醫師教「正確擠痘法」不留痘印！　擠的方向很重要

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▲▼ 皮膚科醫師教不留痘印的正確擠痘法 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師分享正確擠痘方式，掌握工具和手法才能避免留下痘印。（圖／翻攝IG@__yoonbomi__、@yubi_190）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@李艺恩Dr.meili

雖然知道盡量別自己在擠痘痘，但不少人都有手癢、只想讓痘痘快點消平的時候，忍不住就想擠，如果不懂如何正確擠痘和控制力道，就容易使痘痘發炎、留下痘印痘疤。韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享了韓國皮膚科院線同款的正確擠痘法，掌握好工具、正確擠痘手法，就能避免留下暗沈、痘印。

▲▼ 皮膚科醫師教不留痘印的正確擠痘法 。（圖／翻攝小紅書）

▲▼ 皮膚科醫師教不留痘印的正確擠痘法 。（圖／翻攝小紅書）

李醫師表示，如果你的痘痘已經成熟，有膿就可以準備擠痘。而需要準備的工具包含一次性棉花棒、酒精棉片、紅黴素軟膏、2%硼酸洗液和一次性無菌採血針X 2。

首先，痘痘部位先用含有水楊酸成分的化妝水局部濕敷3分鐘，之後進行消毒，若是油性肌或混油皮帶人，用酒精棉片消毒即可；若是乾性肌或敏感肌則可用棉花棒浸濕2%硼酸洗液擦拭消毒。

▲▼ 皮膚科醫師教不留痘印的正確擠痘法 。（圖／翻攝小紅書）

▲▼ 皮膚科醫師教不留痘印的正確擠痘法 。（圖／翻攝小紅書）

為了不讓膿液反滲而加重痘痘情況，需要沿著毛孔方向開口，如果不知道毛孔方向，沿著垂直方向開口也可以。用一次性無菌採血針輕戳開口後，用2支棉花棒先從兩側往外推，再以從下往上托起的感覺來擠，盡可能把膿和其他液體都擠乾淨，這些就是容易誘發發炎的因素。但要注意的是，不能用平行方向擠壓，容易擠到脫皮、留疤。

▲▼ 皮膚科醫師教不留痘印的正確擠痘法 。（圖／翻攝小紅書）

擠完後，記得再次消毒，並用紅黴素軟膏收尾。擠痘後的1～2天都用紅黴素軟膏，3天後開始用的痘痘貼，平時洗臉和化妝時，也要貼好痘痘貼，避免刺激傷口。

最後要注意，如果痘痘繁多、情況嚴重，還是建議要前往皮膚科診所請專業醫師診斷和治療。

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關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 擠痘痘, 正確方法, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

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