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天氣悶熱吃不下？營養師教你「4招找回食慾」，趕快學起來

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▲▼營養師教你4招開胃法。（圖／Unsplash）

▲喝太多含糖飲料，會讓人吃不下。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導　

悶熱天氣總讓人沒胃口吃飯，若只喝手搖飲來解渴，又好像不太健康，營養師夏子雯在臉書分享，簡單4招幫你找回好胃口，就從最簡單的隨時補充水分開始吧！

▲▼營養師教你4招開胃法。（圖／Unsplash）

#隨時補充水分

補充水分對身體而言很重要，營養師夏子雯指出，夏天流汗多、常常進出冷氣房，水又喝不夠時，會影響到血液的濃稠度，這時身體會挪用消化道內的水分，讓血液有足夠水能維持良好的流動，但反而容易造成消化道脫水，讓胃口變差、吃不下，也連帶著影響到消化狀況。

她也提醒喝水少量多次補充，別一口氣喝下太多水，當水分過多時，也容易使血中的電解質不平衡，會容易出現頭暈、噁心、嘔吐等不舒服的症狀。

#不喝含糖飲料

悶熱天氣很難抗拒含糖手搖飲吧！營養師分享，冰涼的飲料雖然很消暑，但高糖分完全沒辦法解渴，喝太多含糖飲料也會吃不下，更可能導致攝取過量的精緻糖，反而不利於健康。

▲▼營養師教你4招開胃法。（圖／Unsplash）

#選擇涼爽的環境下飲食

有時候沒胃口是因為所處環境太悶熱，她建議可以適度的到有冷氣的地方，稍微讓體溫降回舒適的狀態，會比較有胃口吃飯。

#加點辛香料開胃

東南亞國家飲食中常加入辛香料是有原因的，營養師分享胃口不好時，加點辣椒其實很開胃，而且不只辣椒，像是胡椒、芥末、蔥、大蒜等辛香食物，也能幫助身體發汗、散熱，她也提醒新鮮的辣椒會比辣椒醬更棒，沒有過多的添加物、油、鹽，才不會越吃越造成身體的負擔。

▲▼營養師教你4招開胃法。（圖／翻攝自FB/貼近你的營養師 夏子雯）

▲（翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

關鍵字：

營養師, 悶熱天氣, 食慾, 秘訣

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