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凱特王子妃引領髮箍流行　搭7年前舊衣美翻

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▲▼凱特王子妃 。（圖／路透社）

▲威廉王子與凱特王子妃到西敏寺參加澳紐軍團日紀念活動。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子昨赴西敏寺參加澳紐軍團日（ANZAC Day）活動，紀念第一次世界大戰中在土耳其蓋瑞波利戰役不幸犧牲的澳洲與紐西蘭軍人，凱特王子妃意外現身此紀念儀式，她重穿舊衣以白色Alexander McQueen連身洋裝，搭配珍珠耳環與白色髮箍，整體造型在此莊重場合顯得端莊優雅，時尚圈更點出王子妃引領髮箍流行了。

▲▼凱特王子妃 。（圖／路透社）

▲凱特戴英國品牌Jane Tayor白色髮箍後面飾有黑色蝴蝶結，搭配黛安娜王妃傳承的Collingwood珍珠耳環。（圖／路透社）

戴帽飾是英國上流社會必修的禮儀學分，依照場合與服裝選擇合宜帽子是一大學問。凱特王子妃昨出席澳紐軍團日，所戴的寬版白色毛呢髮箍出自英國帽飾品牌Jane Taylor，背面還有一個大大的黑色蝴蝶結裝飾，簡潔設計不失女人味。

▲▼凱特王子妃 。（圖／路透社）

▲凱特重穿2015年女兒夏綠蒂公主受洗日的同套Alexander McQueen白色洋裝。（圖／路透社）

當天凱特所穿的Alexander McQueen白色洋裝，則是2015年她在女兒夏綠蒂公主受洗日的同套服裝，但搭配不同的帽飾，整體風格大不相同，昨她還戴上婆婆黛安娜王妃傳承的Collingwood珍珠耳環，高「衣」Q再度獲得好評。

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關鍵字：

凱特, 王子妃, 威廉王子

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