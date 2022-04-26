夏日保濕沁白神器！BIO UP爆款日本限定櫻美精花妍速酵青春露

▲夢幻花系DNA「日本牡丹櫻酒粕X大馬士革玫瑰菁純」打造BIO UP「花妍微分子速酵青春露」。



圖、文／東森自然美提供

充滿活力、熱情的夏天即將來臨，保養品也該準備換季囉！BIO UP科美研推出清爽升級版的「花妍微分子速酵青春露」，將大馬士革玫瑰、日本牡丹櫻等夢幻花系DNA的討喜元素，化為百花齊放的魅力因子注入肌底，成為近期保養圈大熱門的「夏日保濕系沁白神器」，實踐女性嚮往鑽白、保濕、緊緻的美肌心願！延續先前3天爆賣萬瓶、並強勢入圍「全球美妝奧斯卡」Pure Beauty Global Award專業指標大獎之最佳平價護膚產品獎項的「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」網紅級超強實力，升級版的二代青春露「花妍微分子速酵青春露」，也稱之「櫻美精原生露」將於4/27(三)22:20東森購物46台全球首賣，勢必再掀爆賣奇蹟。

夢幻花系DNA化作獨家「微分子聚光科技」一掃暗沉疲憊 綻放「生如夏花」的個人魅力



「Let life be beautiful like summer flowers」詩人泰戈爾讚頌「生如夏花」，意指生活就該像夏天的百花努力盛開！即將迎接充滿活力、燃燒熱情的夏天，準備享受白天踏浪、喝沁涼冰飲的暢快，夜晚欣賞美麗花火、感受夏夜晚風拂過肌膚的溫柔，最好還能展開一段令人難忘的夏日戀情。

為陪伴所有女性迎接美好的夏日時光，BIO UP 延續爆款「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」網紅級保養魅力，2022年春夏亮白升級，推出強力新作「花妍微分子速酵青春露」，更以「光」與醫美技術做為開發靈感，結合維他命C醣苷、玻尿酸、肌醇及胺基酸成分，運用尖端微流體技術，快速傳導滲透肌底，三階段開啟光亮效果，第一階段立即補水潤澤；第二階段導入亮白成分淡化斑點瑕疵；第三階段活化能量貨幣 (ATP)，為肌膚注入新生能量，實現年輕感十足的嬌嫩柔光美肌。藉著淨膚三部曲激發美白續航力，就算紫外線打臉也不怕，璀璨閃耀一整個夏季。

日本限定「櫻美精」花妍酵母 速酵打造細膩健康櫻花肌



集結兩大女性最愛的浪漫夢幻花朵DNA：象徵愛與美的花中之后「大馬士革玫瑰」以及燦爛綻放生命之美的「日本牡丹櫻」，BIO UP科美研延續品牌獨家雞尾酒配方揉合「日本牡丹櫻酒粕X大馬士革玫瑰菁純」打造「花妍微分子速酵青春露」，以雙花妍因子的亮采力實現極致溫和的酵率保養。

平價保養卻有極高評價的BIO UP青春露，二代升級版「花妍微分子速酵青春露」，也稱它為「櫻美精原生露」，照樣奢華嚴選頂級花萃成分，使用日本限定「櫻美精」，來自日本三大名園之一的「金澤兼六園」牡丹櫻，由1,300種酵母嚴選出的牡丹櫻酵母，以石川門酒米、白山百年水運用日本傳承的古法萃取工藝，萃煉出「牡丹櫻酒粕」，再搭配玫瑰之都土耳其「伊斯帕爾塔」的大馬士革玫瑰，把握每年開花期僅一個月、清晨手工摘取而提煉自2000公斤新鮮花瓣的高濃度珍稀活性成分「大馬士革玫瑰菁純」。雙花妍因子深入肌底啟動「ORs花妍亮采機制」一掃暗沉無力的疲憊肌膚，由內而外舒緩，賦活能量，讓肌膚不只沁白，還能通透紅潤升格櫻花肌。

▲採用日本限定櫻美精，搭配雞尾酒專利配方，讓肌膚由內而外締造極光肌。

控油從保濕著手！「夏日保濕沁白神器」三步驟調理油水平衡同時賦活淨白美肌



滴滴都有近千種美肌成分潤澤肌膚的BIO UP「花妍微分子速酵青春露」，水狀質地清爽不黏膩，早晚皆可用，晨間作為上妝前的保濕打底步驟，可讓底妝更加貼合肌膚持妝一整天；夜間卸妝清潔後，透過女神法則「1擦2拍3濕敷」作為精華化妝水快速達成深度保濕，即使油田肌也能清爽無負擔地舒緩肌膚，為後續保養步驟達到承先啟後的加乘效果，尤其淡雅的玫瑰香氣更能療癒身心、賦活能量，盡情享受寵愛自己的美好時光。

此外，隨著精品系小廢包盛行，許多人已養成外出精簡包內小物的好習慣，今年夏季包包內除了準備消毒酒精之外，也別忘了將質地清爽的「花妍微分子速酵青春露」裝入隨身噴霧瓶，外出時不論為長時間配戴口罩的肌膚加強保濕、調理肌膚油水平衡、平衡肌膚油脂分泌，甚至舒緩曬後肌膚都好用，成為今夏最強夏日保濕沁白神器。

▲夏季必備保濕沁白神器BIO UP「花妍微分子速酵青春露」將於4/27(三)22:20東森購物46台全球首賣。



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