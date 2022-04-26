fb ig video ETtoday search mobile

夏日保濕沁白神器！BIO UP爆款日本限定櫻美精花妍速酵青春露

>

▲BIO UP爆款日本限定櫻美精花妍速酵青春露。（圖／東森自然美提供）

▲夢幻花系DNA「日本牡丹櫻酒粕X大馬士革玫瑰菁純」打造BIO UP「花妍微分子速酵青春露」。

圖、文／東森自然美提供

充滿活力、熱情的夏天即將來臨，保養品也該準備換季囉！BIO UP科美研推出清爽升級版的「花妍微分子速酵青春露」，將大馬士革玫瑰、日本牡丹櫻等夢幻花系DNA的討喜元素，化為百花齊放的魅力因子注入肌底，成為近期保養圈大熱門的「夏日保濕系沁白神器」，實踐女性嚮往鑽白、保濕、緊緻的美肌心願！延續先前3天爆賣萬瓶、並強勢入圍「全球美妝奧斯卡」Pure Beauty Global Award專業指標大獎之最佳平價護膚產品獎項的「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」網紅級超強實力，升級版的二代青春露「花妍微分子速酵青春露」，也稱之「櫻美精原生露」將於4/27(三)22:20東森購物46台全球首賣，勢必再掀爆賣奇蹟。

夢幻花系DNA化作獨家「微分子聚光科技」一掃暗沉疲憊　綻放「生如夏花」的個人魅力

「Let life be beautiful like summer flowers」詩人泰戈爾讚頌「生如夏花」，意指生活就該像夏天的百花努力盛開！即將迎接充滿活力、燃燒熱情的夏天，準備享受白天踏浪、喝沁涼冰飲的暢快，夜晚欣賞美麗花火、感受夏夜晚風拂過肌膚的溫柔，最好還能展開一段令人難忘的夏日戀情。

為陪伴所有女性迎接美好的夏日時光，BIO UP 延續爆款「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」網紅級保養魅力，2022年春夏亮白升級，推出強力新作「花妍微分子速酵青春露」，更以「光」與醫美技術做為開發靈感，結合維他命C醣苷、玻尿酸、肌醇及胺基酸成分，運用尖端微流體技術，快速傳導滲透肌底，三階段開啟光亮效果，第一階段立即補水潤澤；第二階段導入亮白成分淡化斑點瑕疵；第三階段活化能量貨幣 (ATP)，為肌膚注入新生能量，實現年輕感十足的嬌嫩柔光美肌。藉著淨膚三部曲激發美白續航力，就算紫外線打臉也不怕，璀璨閃耀一整個夏季。

日本限定「櫻美精」花妍酵母　速酵打造細膩健康櫻花肌

集結兩大女性最愛的浪漫夢幻花朵DNA：象徵愛與美的花中之后「大馬士革玫瑰」以及燦爛綻放生命之美的「日本牡丹櫻」，BIO UP科美研延續品牌獨家雞尾酒配方揉合「日本牡丹櫻酒粕X大馬士革玫瑰菁純」打造「花妍微分子速酵青春露」，以雙花妍因子的亮采力實現極致溫和的酵率保養。

平價保養卻有極高評價的BIO UP青春露，二代升級版「花妍微分子速酵青春露」，也稱它為「櫻美精原生露」，照樣奢華嚴選頂級花萃成分，使用日本限定「櫻美精」，來自日本三大名園之一的「金澤兼六園」牡丹櫻，由1,300種酵母嚴選出的牡丹櫻酵母，以石川門酒米、白山百年水運用日本傳承的古法萃取工藝，萃煉出「牡丹櫻酒粕」，再搭配玫瑰之都土耳其「伊斯帕爾塔」的大馬士革玫瑰，把握每年開花期僅一個月、清晨手工摘取而提煉自2000公斤新鮮花瓣的高濃度珍稀活性成分「大馬士革玫瑰菁純」。雙花妍因子深入肌底啟動「ORs花妍亮采機制」一掃暗沉無力的疲憊肌膚，由內而外舒緩，賦活能量，讓肌膚不只沁白，還能通透紅潤升格櫻花肌。

▲BIO UP爆款日本限定櫻美精花妍速酵青春露。（圖／東森自然美提供）

▲採用日本限定櫻美精，搭配雞尾酒專利配方，讓肌膚由內而外締造極光肌。

控油從保濕著手！「夏日保濕沁白神器」三步驟調理油水平衡同時賦活淨白美肌

滴滴都有近千種美肌成分潤澤肌膚的BIO UP「花妍微分子速酵青春露」，水狀質地清爽不黏膩，早晚皆可用，晨間作為上妝前的保濕打底步驟，可讓底妝更加貼合肌膚持妝一整天；夜間卸妝清潔後，透過女神法則「1擦2拍3濕敷」作為精華化妝水快速達成深度保濕，即使油田肌也能清爽無負擔地舒緩肌膚，為後續保養步驟達到承先啟後的加乘效果，尤其淡雅的玫瑰香氣更能療癒身心、賦活能量，盡情享受寵愛自己的美好時光。

此外，隨著精品系小廢包盛行，許多人已養成外出精簡包內小物的好習慣，今年夏季包包內除了準備消毒酒精之外，也別忘了將質地清爽的「花妍微分子速酵青春露」裝入隨身噴霧瓶，外出時不論為長時間配戴口罩的肌膚加強保濕、調理肌膚油水平衡、平衡肌膚油脂分泌，甚至舒緩曬後肌膚都好用，成為今夏最強夏日保濕沁白神器。

▲BIO UP爆款日本限定櫻美精花妍速酵青春露。（圖／東森自然美提供）

▲夏季必備保濕沁白神器BIO UP「花妍微分子速酵青春露」將於4/27(三)22:20東森購物46台全球首賣。

東森購物客服專線0800-045-080
BIO UP粉絲專頁 https://www.facebook.com/BIOUP.TW
BIO UP官網 https://www.bio-up.com.tw/

關鍵字：

東森自然美, 自然美, BIO UP, 保養品, 大馬士革玫瑰, 青春露

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼先看到火、手還是刀？超準心測探究你的內心人格

第一眼先看到火、手還是刀？超準心測探究你的內心人格

星巴克4／26「默默加碼」全品項買一送一　選對時間買現賺一倍

星巴克4／26「默默加碼」全品項買一送一　選對時間買現賺一倍

林心如「大份量早餐」超享受！46歲越吃越瘦　避開5地雷是關鍵

林心如「大份量早餐」超享受！46歲越吃越瘦　避開5地雷是關鍵

換季頭皮大出油？5款口碑「頭皮淨化液」　幫你擺脫搔癢、頭氣味 Panasonic「桌上型洗碗機」登台　「免舉手吹風機」台隆開賣 皮膚科醫師教「正確擠痘法」不留痘印！　擠的方向很重要 5種運動不但會瘦　心情還會變好 地瓜是好物！營養師曝「增進免疫力」食物，你吃對了嗎？ 輕斷食正夯！營養師傳授「綠拿鐵正確喝法」，身材小一號 第一眼先看到鯊魚還是腳？超準心理測驗探究你的內心世界

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面