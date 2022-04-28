「石墨烯枕頭」一顆不到500元　Q彈又有支撐力超好睡

文／C編

挑選一顆好躺的枕頭，可以幫助更舒適地進入睡眠，對於好枕頭的定義，醫師指出，建議平躺時的高度，頭部跟脖子是呈現水平的狀態，讓頸神經可以打開，而不是弓起、彎曲、壓迫，同時，枕頭要能良好支撐頭部和頸部，避免懸空。

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「Her森森」推出「LooCa石墨烯遠紅外線彈力棉枕頭2入」，原價7920元、特價999元，等於一顆不到500元就可以入手，搭載五星級枕芯，睡起來柔軟Q彈，具有支撐力，當然可以一覺睡到天亮。

這款彈力棉枕頭採用石墨烯纖維表布製作，根據維基百科指出，石墨烯是目前是世上最薄卻也是最堅硬的奈米材料，製作成表布有智能抗臭、高效抑菌、透氣不悶熱等優點，讓人一躺就會愛上，絲滑柔軟的材質相當親膚。

除了石墨烯纖維，裡面材質也有吸濕透氣的效果，A級透氣纖維棉填充，採用4個透氣孔、空氣流動，睡起來不會覺得悶熱，同時健康抑菌，也會有保暖的效果。清潔時可用標準水洗或是乾洗，懸掛晾乾，但不可以漂白、烘乾。

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「Her森森」推出「LooCa石墨烯遠紅外線彈力棉枕頭2入」，原價7920元、特價999元，相當於一顆只要500元不到，就可以買到很好的枕頭，睡起來擁有五星級的體驗，相當具有支撐力跟彈力，很適合長時間睡不好的人。