林依晨當媽穿搭求省時間　狂愛一物多用首飾

▲林依晨佩戴施華洛世奇Gema 520水滴形耳環4,950元,Latisha鍊墜4,250元與 Gema 520 Y字形鍊墜 6,850元。(圖/施華洛世奇提供,以下同)

女星林依晨去年與從事潛水業的老公林于超迎來女兒,開心升格當媽媽,今年將首度與媽媽、婆婆三代同堂一起過母親節。她受奧地利品牌施華洛世奇(Swarovski)之邀演繹母親節「Love, Mom」系列首飾,張張美照都洋溢幸福笑容,她透露快樂的秘訣是當媽媽後也要保持自己的風格,不能失去自我與初衷,提醒著自己那些不能夠被抹滅忽略的特質。

▲林依晨佩戴施華洛世奇首飾,散發幸福光芒。



▲施華洛世奇結合心形元素的Gema 520水滴形耳環(左)4,950元, Latisha手鍊4,950元。

林依晨招認隨時光與身分的轉變,她在首飾的選擇上也有所改變,多了媽媽身分後,她為節省穿搭的時間,傾向佩戴有質感且能一物多用的款式,例如施華洛世奇母親節主打的Gema 520耳環和Latisha鍊墜,都是她能自由配搭的優質選擇,她也想為媽媽挑選Gema 520系列,因為將「LOVE」隱藏在設計之中,巧妙傳達她的心意。

▲施華洛世奇Millenia項鍊與耳環套組,7,450元。

丹麥品牌Pandora也為母親節創作一系列應景串飾,不僅以愛心造型直接向媽媽示愛,部分款式還鐫刻感謝字樣,例如交織心意雙層吊飾由鍍14k玫瑰金心形鑲嵌粉紅色人造水晶,結合925銀心形雙層吊飾設計,上面刻有「You

are the heart of our family」;品牌同時推出迪士尼米妮造型的「Mum」心形串飾,獻給保有童心的媽媽。

▲Pandora推出豐富的母親節禮物供選擇。(圖/Pandora提供,以下同)





▲Pandora交織心意雙層吊飾(左)2,480元,迪士尼米妮造型「Mum」心形串飾2,080元。

