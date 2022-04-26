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林依晨當媽穿搭求省時間　狂愛一物多用首飾

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▲▼Swarovski, Pandora 。（圖／公關照）

▲林依晨佩戴施華洛世奇Gema 520水滴形耳環4,950元，Latisha鍊墜4,250元與 Gema 520 Y字形鍊墜 6,850元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

女星林依晨去年與從事潛水業的老公林于超迎來女兒，開心升格當媽媽，今年將首度與媽媽、婆婆三代同堂一起過母親節。她受奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）之邀演繹母親節「Love, Mom」系列首飾，張張美照都洋溢幸福笑容，她透露快樂的秘訣是當媽媽後也要保持自己的風格，不能失去自我與初衷，提醒著自己那些不能夠被抹滅忽略的特質。

▲▼Swarovski, Pandora 。（圖／公關照）

▲林依晨佩戴施華洛世奇首飾，散發幸福光芒。

▲▼Swarovski, Pandora 。（圖／公關照）▲▼Swarovski, Pandora 。（圖／公關照）
▲施華洛世奇結合心形元素的Gema 520水滴形耳環（左）4,950元， Latisha手鍊4,950元。

林依晨招認隨時光與身分的轉變，她在首飾的選擇上也有所改變，多了媽媽身分後，她為節省穿搭的時間，傾向佩戴有質感且能一物多用的款式，例如施華洛世奇母親節主打的Gema 520耳環和Latisha鍊墜，都是她能自由配搭的優質選擇，她也想為媽媽挑選Gema 520系列，因為將「LOVE」隱藏在設計之中，巧妙傳達她的心意。

▲▼Swarovski, Pandora 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Millenia項鍊與耳環套組，7,450元。

丹麥品牌Pandora也為母親節創作一系列應景串飾，不僅以愛心造型直接向媽媽示愛，部分款式還鐫刻感謝字樣，例如交織心意雙層吊飾由鍍14k玫瑰金心形鑲嵌粉紅色人造水晶，結合925銀心形雙層吊飾設計，上面刻有「You
are the heart of our family」；品牌同時推出迪士尼米妮造型的「Mum」心形串飾，獻給保有童心的媽媽。

▲▼Swarovski, Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora推出豐富的母親節禮物供選擇。（圖／Pandora提供，以下同）

▲▼Swarovski, Pandora 。（圖／公關照）▲▼Swarovski, Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora交織心意雙層吊飾（左）2,480元，迪士尼米妮造型「Mum」心形串飾2,080元。

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關鍵字：

林依晨, Swarovski, 施華洛世奇, Pandora, 母親節

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