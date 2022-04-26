fb ig video ETtoday search mobile

「死侍老婆」踩場超模生日趴！　超火辣迷你裙搶走壽星風采

>

記者王則絲／台北報導

「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）老婆布蕾克萊芙莉（Blake Lively）一向以高衣品著稱，日前出席超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）生日派對，布蕾克萊芙莉穿著一身大膽的紫色迷你裙裝展露好身材，簡直辣過壽星，像是來踩場一樣不留情面的搶走了主角風采。

▲布蕾克萊芙莉Blake Lively。（圖／達志影像）

▲布蕾克萊芙莉出席吉吉哈蒂德生日派對的火辣造型。（圖／達志影像）

身為「花邊教主」，布蕾克萊芙莉的時尚駕馭力不容置疑，帥起來比男生還帥、辣起來更是不得了。

日前布蕾克萊芙莉出席超模好友吉吉哈蒂德的27歲生日派對，在這個與朋友同歡的場合她選穿Sergio Hudson的紫色背心迷你裙，腳踩Christian Louboutin的紅絲絨高跟鞋，與CHANEL手拿包相呼應，金色鞋跟則是華麗的點睛之筆，強烈色彩組合的造型，讓布蕾克萊芙莉成為搶眼焦點，很難不去注意，火辣身材更是擄獲不少目光，2000年代的辣妹風格頗獲外媒讚賞。

▲吉吉哈蒂德。（圖／翻攝自IG）

▲吉吉哈蒂德。（圖／翻攝自IG）

▲吉吉哈蒂德的生日派對造型。（圖／翻攝自IG@dionlee、mimicuttrell）

然而當晚的主角吉吉哈蒂德當然也不是省油的燈，派對上她身穿Dion Lee的訂製白色蕾絲套裝現身，雖然布料覆蓋比較多，但是辣度並沒有減少，透視的服裝能看見吉吉修長的超模美腿，中空部分也展露了緊實的腹部線條，胸前則以成堆的Jacquie Aiche珠寶點綴，十足展現壽星最大的氣場，也被粉絲們大讚是「仙女」。

►44歲金喜善「下身失蹤」秀11字美腿　撞衫「小9歲」女星沒在怕

►緋紅女巫大紅唇、秀深溝性感亮相　奇異博士穿「皺西裝」把焦點留給她

關鍵字：

布蕾克萊芙莉, Blake Lively, 吉吉哈蒂德, Gigi Hadid

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼先看到火、手還是刀？超準心測探究你的內心人格

第一眼先看到火、手還是刀？超準心測探究你的內心人格

星巴克4／26「默默加碼」全品項買一送一　選對時間買現賺一倍

星巴克4／26「默默加碼」全品項買一送一　選對時間買現賺一倍

林心如「大份量早餐」超享受！46歲越吃越瘦　避開5地雷是關鍵

林心如「大份量早餐」超享受！46歲越吃越瘦　避開5地雷是關鍵

換季頭皮大出油？5款口碑「頭皮淨化液」　幫你擺脫搔癢、頭氣味 Panasonic「桌上型洗碗機」登台　「免舉手吹風機」台隆開賣 皮膚科醫師教「正確擠痘法」不留痘印！　擠的方向很重要 5種運動不但會瘦　心情還會變好 地瓜是好物！營養師曝「增進免疫力」食物，你吃對了嗎？ 輕斷食正夯！營養師傳授「綠拿鐵正確喝法」，身材小一號 第一眼先看到鯊魚還是腳？超準心理測驗探究你的內心世界

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面