「死侍老婆」踩場超模生日趴！　超火辣迷你裙搶走壽星風采

記者王則絲／台北報導

「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）老婆布蕾克萊芙莉（Blake Lively）一向以高衣品著稱，日前出席超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）生日派對，布蕾克萊芙莉穿著一身大膽的紫色迷你裙裝展露好身材，簡直辣過壽星，像是來踩場一樣不留情面的搶走了主角風采。

▲布蕾克萊芙莉出席吉吉哈蒂德生日派對的火辣造型。（圖／達志影像）



身為「花邊教主」，布蕾克萊芙莉的時尚駕馭力不容置疑，帥起來比男生還帥、辣起來更是不得了。

日前布蕾克萊芙莉出席超模好友吉吉哈蒂德的27歲生日派對，在這個與朋友同歡的場合她選穿Sergio Hudson的紫色背心迷你裙，腳踩Christian Louboutin的紅絲絨高跟鞋，與CHANEL手拿包相呼應，金色鞋跟則是華麗的點睛之筆，強烈色彩組合的造型，讓布蕾克萊芙莉成為搶眼焦點，很難不去注意，火辣身材更是擄獲不少目光，2000年代的辣妹風格頗獲外媒讚賞。

▲吉吉哈蒂德的生日派對造型。（圖／翻攝自IG@dionlee、mimicuttrell）



然而當晚的主角吉吉哈蒂德當然也不是省油的燈，派對上她身穿Dion Lee的訂製白色蕾絲套裝現身，雖然布料覆蓋比較多，但是辣度並沒有減少，透視的服裝能看見吉吉修長的超模美腿，中空部分也展露了緊實的腹部線條，胸前則以成堆的Jacquie Aiche珠寶點綴，十足展現壽星最大的氣場，也被粉絲們大讚是「仙女」。

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