fb ig video ETtoday search mobile

沒有跳槽的理由！小黑瓶大容量100ml才2880元　母親節最好禮物

>

文／C編

講到「精華液」，有很多神級單品，蘭蔻的小黑瓶就是其中之一，「Her森森」推出「LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露100ml」，售價3250元、特價2880元，大包裝的設計，絕對是寵愛母親的好選擇，同時又可以省荷包，相當划算。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲LANCOME,蘭蔻,小黑瓶,保養,精華液,Her森森。（圖／Her）

▲LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露100ml，售價3250元、特價2880元，點我購買

蘭蔻小黑瓶一直都是美妝精華液界的神級單品，採用精華液獨家的「微生態科技」，平衡肌膚狀態，一滴就有3000萬活性粹取，可以光速修護，讓肌膚更加透亮、Q彈，打造出細緻彈潤的膚況，一抹就立刻有感。

小黑瓶質地輕透，輕輕推開就可以被肌膚吸收進入底層，非常適合夏天使用，不僅可以直接擦，更可以針對乾燥的局部肌膚進行薄敷，增加潤澤度；不只是睡前使用，妝前也可以擦，增加後續底妝服貼，非常多功能。

盤點近期小黑瓶在網路的評價，「用小黑瓶毛孔會變細緻」、「清爽，用了之後肌膚比較亮一點」、「我喜歡小黑瓶吸收好」、「前陣子剛買小黑，覺得好用舒服，完全不黏膩」、「清爽好吸收，膚況一直很透亮細緻，沒有跳槽的理由」。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲LANCOME,蘭蔻,小黑瓶,保養,精華液,Her森森。（圖／Her）

▲LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露100ml，售價3250元、特價2880元，點我購買

「Her森森」推出「LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露100ml」，售價3250元、特價2880元，大容量100ml的設計，不管是自己用還是寵愛媽媽，都是最好的選擇，可以一次多買幾罐，因為夏天就要到了，是最優秀的精華液選擇。

關鍵字：

LANCOME, 蘭蔻, 小黑瓶, 保養, 精華液, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

金世正50ml超大瓶香水直接放包包　最愛清新水果香甜氣息

金世正50ml超大瓶香水直接放包包　最愛清新水果香甜氣息

鼻翼老是卡粉脫妝？專業彩妝師教妳5大方案破解

鼻翼老是卡粉脫妝？專業彩妝師教妳5大方案破解

吃著吃著就禿了⋯3大落髮飲食禁忌，常常不知不覺就吃下肚

吃著吃著就禿了⋯3大落髮飲食禁忌，常常不知不覺就吃下肚

母親節必送「康乃馨花束」！奶茶色、粉藍色通通有，讓媽媽當一回公主 擴香瓶3大使用秘訣：香味立刻就有、濃淡隨時調整好實用 試・開箱／打造一支專屬自己的「奢華唇膏」　從膏體到外盒都可以自選的唇彩 艾笛森(3591) 本公司董事會決議聘任第二屆薪資報酬委員會委員 「死侍老婆」踩場超模生日趴！　超火辣迷你裙搶走壽星風采 網跪求出道！小S二女兒 Lily 逆天長腿+A4腰，氣到媽媽想飛踢 確診怎麼吃？營養師曝「輕症居家飲食攻略」，熱量攝取很重要

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面