沒有跳槽的理由！小黑瓶大容量100ml才2880元　母親節最好禮物

文／C編

講到「精華液」，有很多神級單品，蘭蔻的小黑瓶就是其中之一，「Her森森」推出「LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露100ml」，售價3250元、特價2880元，大包裝的設計，絕對是寵愛母親的好選擇，同時又可以省荷包，相當划算。

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▲LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露100ml，售價3250元、特價2880元，點我購買。



蘭蔻小黑瓶一直都是美妝精華液界的神級單品，採用精華液獨家的「微生態科技」，平衡肌膚狀態，一滴就有3000萬活性粹取，可以光速修護，讓肌膚更加透亮、Q彈，打造出細緻彈潤的膚況，一抹就立刻有感。

小黑瓶質地輕透，輕輕推開就可以被肌膚吸收進入底層，非常適合夏天使用，不僅可以直接擦，更可以針對乾燥的局部肌膚進行薄敷，增加潤澤度；不只是睡前使用，妝前也可以擦，增加後續底妝服貼，非常多功能。

盤點近期小黑瓶在網路的評價，「用小黑瓶毛孔會變細緻」、「清爽，用了之後肌膚比較亮一點」、「我喜歡小黑瓶吸收好」、「前陣子剛買小黑，覺得好用舒服，完全不黏膩」、「清爽好吸收，膚況一直很透亮細緻，沒有跳槽的理由」。

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「Her森森」推出「LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露100ml」，售價3250元、特價2880元，大容量100ml的設計，不管是自己用還是寵愛媽媽，都是最好的選擇，可以一次多買幾罐，因為夏天就要到了，是最優秀的精華液選擇。