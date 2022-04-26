Angelababy撞衫小10歲「北影校花」！　對尬胸上鏤空裙好精彩

▲大陸女星周也（右）撞衫Angelababy （楊穎） 。（圖／翻攝自微博Angelababy工作室、和頌傳媒）

記者鮑璿安／台北報導

23歲大陸女星周也演出電影《少年的你》走紅，姣好外型成為新生代矚目焦點，被封為「北影校花」（北京電影學院表演學院）。日前她出席活動時，穿著一件天藍色蝴蝶結洋裝，鏤空巧妙點綴在胸上相當吸睛，沒想到撞衫了大陸女星Angelababy （楊穎），兩位女神級對決讓粉絲看了過癮。

▲周也穿上法國設計師品牌Masion Wester 的天藍色洋裝 。（圖／翻攝自微博和頌傳媒）

周也是大陸新生代女星，此次活動穿上法國設計師品牌Masion Wester 的天藍色洋裝，夢幻的傘狀裙襬加持，襯托出纖腰與修長美腿，最吸睛的就屬胸前的挖空剪裁，伴隨蝴蝶結與閃鑽珠飾，白皙肌膚顯得吹彈可破，非常有公主風格。

▲Angelababy很有公主風 。（圖／翻攝自微博Angelababy工作室）

眼尖網友也發現，Angelababy早在去年（2021年）就已經上身過該款裙裝，同樣以披肩長髮營造柔美氛圍，而她雖然跟周也相差10歲，卻依舊散發逆齡氣息，不僅狀態出眾，在洋裝襯托下S曲線分明。網友則認為，「差10歲Angelababy沒輸就已經贏了」、「公主風baby就沒輸過」、「還是baby更亮眼」。