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2NE1 Dara 11字腹肌＋辣腿齊發　撞衫宣美上演「腿精的戰爭」

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記者王則絲／台北報導

韓女團2NE1日前於美國科切拉音樂節（Coachella）世紀合體，精彩演出讓成員們人氣再度飆升，其中37歲成員Dara近日貼出一組穿搭美照，她穿著鮮黃色的中空裝大曬腹肌線條與傲人美腿，狀態驚人；而29歲女星宣美其實早在先前也穿過同款造型，以閃亮粉色系走出不同路線，相差8歲的兩人撞衫，上演一場「腿精的戰爭」。

▲dara、宣美撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲dara、宣美撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲Dara的最新中空裝造型。（圖／翻攝自IG@daraxxi）

今年37歲的Dara，一直以來都維持著162公分、41公斤左右，她的自律是粉絲們有目共睹的，不久前她替Calvin Klein內衣系列拍攝畫報，便毫無保留的展示了她的11字腹肌，真實體態令人驚艷。

最新的穿搭照裡，Dara穿著義大利品牌ETRO夏季的新裝，以全身黃色的明亮穿搭呈現，細肩背心與小短褲完整展露身材，除了腹肌線條再現之外，Dara一雙纖細、筆直的腿也成為搶鏡焦點。

▲dara、宣美撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲dara、宣美撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲宣美比Dara更早穿上同款，駕馭起粉色系性感更勝。（圖／翻攝自IG@miyayeah）

宣美則是早一步穿上了Dara同款，只不過她穿的是閃亮的粉色系，將膚色襯托得更為白皙，並改以變形蟲花紋的牛仔抽鬚短褲搭配，長度同樣是非常短，一展招牌的黃金比例美腿，性感氣息噴發。Dara與宣美的撞衫可說是一場「腿精的戰爭」，兩人的腿都是逆天等級，而Dara更是靠著凍齡體態，完全不輸給小自己8歲的女星。

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關鍵字：

Dara, 2NE1, 宣美, 撞衫

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