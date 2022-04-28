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風・Luxury／萬元送媽媽最夯的潛水錶　優雅、帥氣機械錶擄芳心

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▲▼ 母親節錶 。（圖／公關照）

▲MIDO Baroncelli永恆系列超薄復刻女仕腕錶皮革錶帶款，42,500元。（圖／MIDO提供）

記者陳雅韻／台北報導

母親節將至，為媽媽挑一只好錶，讓她分秒都能感受到子女的愛意。《ETtoday》依據喜愛不同時尚風格的女性推薦5大類型錶款，樣式涵蓋萬元左右的潛水石英錶、講求環保的光動能錶、入門機械錶到上看10萬元的自製機械機芯飛行錶，兼具裝飾與實用性，擄獲媽媽的芳心。

復古優雅派
為媽媽挑選一只優雅耐看的機械錶，MIDO（美度表）靈感源自米蘭艾曼紐二世迴廊的Baroncelli III Heritage Lady 永恆系列超薄復刻女仕腕錶，是優質選擇，因為溫潤玫瑰金錶殼搭配象牙白顆粒面盤、12顆鑽石時標、日期窗，流露好氣質，且內載裝配Nivachron™游絲的Caliber 72自動上鍊機芯，提供卓越的動力儲存和精準度。

▲▼ 母親節錶 。（圖／公關照）

▲天梭表熱賣的Seastar系列首度推出女錶Seastar 1000石英腕錶，12,300元。（圖／天梭表提供）

運動潛水錶
天梭表（Tissot）熱賣的Seastar潛水錶系列今年首度加入女錶款式，發表錶徑36毫米Seastar 1000石英腕錶，配備黑色、藍色或白色漆面錶面，搭配中性風的精鋼錶鍊，錶鍊可更換為七彩矽膠錶帶，滿足女性求新求變的需求，防水達300米。

▲▼ 母親節錶 。（圖／公關照）

▲浪琴表PrimaLuna新月系列星夜藍面盤女士腕錶，50,000元。（圖／浪琴表提供）

溫柔月相盤
可欣賞月相盈虧的功能錶款深受女性喜愛，浪琴表（Longines）PRIMALUNA新月系列女士月相腕錶，即在如夜空的星夜藍珍珠母貝面盤上，呈現半月形的月相顯示窗，搭配點綴如星光閃耀的鑽石時標，於腕錶上演浪漫詩意畫面。

▲▼ 母親節錶 。（圖／公關照）

▲Oris ProPilot X Calibre 400日期腕錶鮭魚面盤款，118,000元。（圖／Oris提供）

帥氣飛行錶
ORIS話題錶款ProPilot X Calibre 400飛行錶，裝載品牌自製具高抗磁性、5日動力儲存和10年保固的自動上鍊機芯外，最大亮點是推出鮭魚色面盤，為錶款注入活潑氣息，適合喜愛帥氣裝扮的媽咪，特別是鈦合金打造的錶殼與棱角分明的鍊帶相當輕盈，重量不到100克。

▲▼ 母親節錶 。（圖／公關照）▲▼ 母親節錶 。（圖／公關照）

▲CITIZEN限量100只的酒桶型櫻花粉紅金ES9354-69B腕錶，28,800元。（圖／CITIZEN提供）

環保光動能
日本品牌CITIZEN以光動能錶款聞名，不須更換電池的環保概念吸引不少錶迷。母親節前夕推出以溫暖色調櫻花粉紅金Sakura pink的酒桶型ES9354-69B腕錶，白色面盤點綴羅馬數字與鉚釘狀時標優雅時尚，具24個城市時間、萬年曆、夏令時間、日期顯示，全台限量100只。

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關鍵字：

風Luxury, 母親節, MIDO, Longines, TISSOT, ORIS, CITIZEN

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