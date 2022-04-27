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沒看過這麼黑的！韓國推出帥炸「黑色控甜甜圈」雙色夾心超滿足

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記者王則絲／綜合報導

甜甜圈是大人小孩都愛吃的甜點，尤其是疲憊的一天吃上一顆，瞬間療癒心情。甜甜圈的外型通常都做得非常可愛，不過近日韓國Dunkin’推出了「黑色控Black Holic」甜甜圈，很多人表示從沒看過這麼黑的甜甜圈，暗黑系的帥氣外表在網上引起關注，以下一起來看看它是什麼口味。

▲黑色甜甜圈。（圖／翻攝自IG）

▲韓國Dunkin’推出「黑色甜甜圈」。（圖／翻攝自IG@dunkin_kr）

韓國Dunkin’日前在IG上率先貼出數張「黑色甜甜圈」的照片，卻是賣了個關子，在25日發售當天才公告品名為「Black Holic」。照片中可以看到「Black Holic」甜甜圈以極致黑的表現手法呈現，全黑的背景裡幾乎僅能透過光澤的反射來看清輪廓，這款「Black Holic」甜甜圈的靈感源自於世界上最黑的物質「Vantablack奈米碳管黑體」，但當然原料並不是這個物質。

▲黑色甜甜圈。（圖／翻攝自IG）

▲「Black Holic」系列甜甜圈共有兩款。（圖／翻攝自IG@dunkin_kr）

「Black Holic」系列共有兩款，運用黑可可作為主要材料，甜甜圈外型的Black Holic，口感上更像麵包，質地比較扎實耐嚼，另一款Black Holic Cookie and Cream則是在上頭灑了巧克力餅乾碎片，且擁有黑、白雙重夾心餡料，比起上一款來的更甜一些，有網友試吃覺得Cookie and Cream吃起來更滿足，但不喜歡太甜的口味的人，就比較適合Black Holic。

很可惜這款黑色甜甜圈台灣目前嚐不到，但近日Krispy Kreme推出的「阿華田甜甜圈」同樣超吸引人。Krispy Kreme與阿華田合作推出三款甜甜圈，包括抹抹阿華田、阿華田餅乾甜甜圈和阿華田夾心甜甜圈，其中阿華田夾心甜甜圈中灌入了阿華田口味的卡士達，裹上白巧克力與黑巧克力，滿滿的內餡口感超療癒。

▲黑色甜甜圈。（圖／翻攝自IG）

▲Krispy Kreme「阿華田系列」販售～5／12。（圖／翻攝Krispy Kreme）

關鍵字：

Dunkin’, 韓國Dunkin, 甜甜圈, 黑色甜甜圈

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