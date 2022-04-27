陷入選色障礙！專櫃唇膏「斷貨王」全被揪出　靠櫃直接找這些色號就對

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

美妝品牌總是有很多「斷貨系唇膏」，除了明星御用同款之外，很多更是靠櫃才會知道的隱藏版選手，今天《ET FASHION》就為妳揪出那些賣到翻掉的唇膏單品，趁著優惠檔期趕快去櫃上搶購，以免再等又不知道等到何時。

TOM FORD 設計師唇膏 #N3 WEST COAST 烏木皮革，售價1,880元

TOM FORD的單品向來是彩妝迷中的「夢幻逸品」，因為每次推出的單品總是時髦、飽和又大膽，當然深受粉絲喜愛；其中，設計師唇膏 #N3 WEST COAST 烏木皮革，更是以絕美的木質調色系，輕輕一抹就可以打造出洗鍊感的妝容，因此成為「斷貨王」，那令人著迷的沉穩棕調，絕對是外面難以輕易撞色的款式。

嬌蘭 KISSKISS法式之吻 波光水潤唇膏 #119肉桂山茶花，售價1350元

嬌蘭的KISSKISS系列向來以奢華的金色包裝，展現出高貴的質感，絕美的肉桂色調，一抹就可以知道它的水潤，就像是奶油在雙唇間化開一樣，帶出潤澤卻又有飽和度的色澤，紅潤感的色調也是一上市就立刻成為「斷貨王」，現在連官網都買不到，一定要趕快存到我的最愛，每天狂刷等待現貨的到來。

【同場加映】

點胭脂 台灣山櫻美妝蛋，限定優惠148元

在Dcard上面爆紅的點胭脂，旗下推出的台灣山櫻美妝蛋，因為大片的切面受到很多美妝專業人士的喜愛，泡水之後變得柔軟舒適的海綿，透過大斜面切角可以快速上妝，因此受到關注，Q彈的手感讓人用過就愛上，之前一上市就立刻被搶光，現在又在重出江湖，一顆限定優惠148元，還不快手刀搶！