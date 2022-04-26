頭皮老化小心落髮跟著來！專家教抗老3步驟　洗髮前+1步很有用

▲頭皮也需要抗老，做對護理遠離老化危機。（圖／翻攝IG@avedajapan、@sachi_fujii_official）

記者張毓容／綜合報導

女生都怕老化，但你知道嗎？肌老化危機不只存在於臉部，頭皮也會老化，使水分、膠原蛋白流失，血液循環與皮脂腺分泌弱化，都會使頭皮失去原有的健康柔嫩，甚至毛囊萎縮，長出的髮絲變得稀疏細軟同時毛鱗片粗糙。頂級沙龍美髮品牌Rene Furterer萊法耶就分享3段式頭皮抗老步驟，幫助對抗外在與內在壓力，讓髮膚擺脫疲弱、逆齡賦活，還原豐盈彈韌、絲緞般光澤秀髮。

Step 1：前導精華按摩



髮膚初老徵狀包含乾燥、油脂分泌減少、肌膚彈性降低、髮絲變得細軟稀疏。對抗初老的第一步，建議以頭皮前導精油進行髮膚甦活按摩，幫助緩解緊繃疲勞的頭皮，修護頭皮肌膚保護屏障、為髮膚健康打造堅固的基礎。同時提升髮膚吸收力，加乘後續逆齡養護功效。

▲Rene Furterer 頭皮養護5號精油，50ml，NT$2,800。



添加柑橘、薰衣草精油，高濃度熱感精油，能深層淨化調理頭皮環境，幫助放鬆頭皮，頭皮回復健康平衡，使髮絲更閃耀、強健有彈性

Step 2：使用含有保濕修護成分的洗護產品



進入清潔程序，建議採用著重保濕、修護及強韌力的洗護產品，像是含有柑橘精油、幫助保濕、提昇防禦的植物性玻尿酸與水解小麥蛋白等成分的洗髮精，能在清潔同時強韌營養，從清潔開始就導入抗老逆齡因子。

▲呂Ryo 蔘蘊菁萃頭皮賦活洗髮精，490ml，NT$500。

韓國食藥處認證功能性洗髮精，通過Premium韓方成分（人蔘、紅蔘、黑豆、薄荷醇）和海洋深層水結合，溫和清潔頭皮，同時有效強韌髮根、清爽頭皮、水潤秀髮。

▲Rene Furterer TONUCIA瓔珞木泉能髮浴，200ml，NT$1,380。



添加高濃度柑橘精油，搭配能注入保濕、提昇防禦的植物性玻尿酸與水解小麥蛋白，能溫和清潔，為頭皮頭髮高效補水，深層修護強韌髮芯。

Step 3：頭皮精華助抗老



洗髮後，使用髮膚專用抗老精華，分區均勻塗抹於頭皮並進行按摩，導入水份與賦活能量，同時穩定防禦、修護受損肌膚角質、對抗老化徵兆，幫助維持髮膚健康，進而養出健康有活力之新生秀髮。

▲嬌蘭 蜂王乳頭皮修護精華，50ml，NT$5,300。



嬌蘭將「小金油」皇家蜂王乳修護系列的超青春修護科技運用在頭皮髮絲養護上，以動態黑蜂修護科技TM搭配包含泛醇等複雜高活性成分，可有效修護毛髮、活化頭皮，從髮根加強髮絲韌度。

▲巴黎卡詩 極酵平衡頭皮精華，90ml，NT$2,000。



獨家「微生態科技」結合能穩定頭皮3大成分：高濃度100億益菌生、髮肌修護因子「酵母萃取」與抗氧化「維他命C」，是一瓶多效的頭皮精華液，能舒緩、保濕、控油，激活頭皮健康。

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