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美人魚冰淇淋、酥炸羊肉排６間經典美食　讓你在小琉球吃的不留遺憾

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圖、文／MENU美食誌

海鮮、果汁、冰品、甜甜圈……等美食，讓你在小琉球吃的不留遺憾！

大福羊肉海鮮店
仁愛路104-8號

小琉球當地的人氣海鮮餐廳，人多的時候沒有預約可是吃不到的！菜色便宜、豐富又好吃，經典的酥炸羊肉排更是征服了許多人的味蕾！

▲小琉球美食 。（圖／美食誌提供）

▲酥炸羊肉排（圖／美食客吃貨的煩惱提供）

創12 鮮榨分層果汁
中山路81-4號

多款由大量新鮮水果加入調配而成的鮮榨果汁，果汁裡的水果香氣非常濃厚，水果及食材間不同的搭配，讓每種口味都很獨特。

▲小琉球美食 。（圖／美食誌提供）

▲鮮榨分層果汁（圖／美食客阿拉J提供）

小蝌蚪起司餅
三民路210號

起司餅有四種口味，牛肉、鮪魚、培根及雞肉，厚度適中的餅皮中包裹著大量新鮮的起司及餡料，又香又濃的起司香氣讓人超級滿足。

▲小琉球美食 。（圖／美食誌提供）

▲起司餅（圖／美食客Hann提供）

海找冰
忠孝路1巷1之12號

海找冰位於小琉球的南邊，提供簡單的冰品、飲品、咖啡及特調，除了豐富的餐點外，店家還有自己的露天觀海平台，吃冰的同時還能聆聽海浪的聲音。

▲小琉球美食 。（圖／美食誌提供）

▲海找冰是小琉球打卡景點（圖／美食客Zanna提供）

廟口點心站
三民路277號

位在老街廟口旁的巷子裡，主要販賣熱呼呼現做的甜甜圈跟鹹酥餅，甜甜圈吃起來又酥又香，假日需要預訂才能吃到！

▲小琉球美食 。（圖／美食誌提供）

▲甜甜圈（圖／美食客Hann提供）

小琉球冰箱冰舖-芒果雪花冰專賣店
中正路166-1號

以雪花冰為特色的冰店，綿密順口的雪花冰上搭配各式各樣的配料。必吃招牌芒果雪花冰，基底可以選擇要牛奶、芒果或是草莓，甜度不高的雪花冰和新鮮芒果的搭配相當美味。

▲小琉球美食 。（圖／美食誌提供）

▲招牌芒果雪花冰（圖／美食客Zoe提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 小琉球, 美食

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