6間「滷肉飯」沒吃過別說你是台北人　軟嫩肥肉入口即化，連外國人都征服

圖、文／MENU美食誌

這篇收藏起來，經典美味的滷肉飯沒吃過別說你是台北人！

金峰魯肉飯

台北市／中正區

從早上八點一路營業到凌晨一點，切得細長的滷肉和油蔥、香菇一起滷透，鹹香化口，搭配醃瓜一起食用，讓人一口接著一口。

▲金峰魯肉飯（圖／美食客Lilith提供）

北北車魯肉飯

台北市／中正區

藏在狹窄的巷子裡，是許多學生的共同回憶。滷肉飯的滷肉是切得偏大塊的肥肉，入口即化且鹹淡適中。

▲北北車魯肉飯（圖／美食客台北藥罐子吃貨提供）

黃記魯肉飯

台北市／中山區

位在晴光市場商圈裡，是受在地人和觀光客歡迎的老字號。滷肉飯不死鹹，肉偏少但湯汁足夠，蹄膀比控肉更肥美軟嫩。

▲黃記魯肉飯（圖／美食客美食foodie-純粹吃提供）

施家麻油腰花

台北市／信義區

創立於1973年，至今營業快50年。除了必吃的腰花以外，還有可以看到肥瘦參半的滷肉飯也是不能錯過的經典品項，真材實料、香氣十足。

▲施家麻油腰花（圖／美食客#小巫吃吃吃 提供）

阿義魯肉飯

台北市／萬華區

必吃特別且亮眼的鮮蚵滷肉飯，在滷肉飯上頭鋪滿滿滿的蚵仔，鮮味十足的蚵仔配上軟嫩的滷肉，海陸雙拼的美味讓你一次大滿足！

▲阿義魯肉飯（圖／美食客cindyeateat提供）

小王煮瓜

台北市／萬華區

被萬華人稱為黑金滷肉飯，滷肉飯入味到顏色深到黑金的外表，將滷肉與白飯拌勻，融化的豬油讓每口都能吃的滷肉的香氣。

▲小王煮瓜（圖／美食客挑嘴淑惠提供）

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