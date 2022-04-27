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外表難親近，其實人超好星座Top 3 ！　冠軍對知己掏心掏肺都不怕

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▲▼星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲「看起來難親近，其實超好相處」星座Top 3 。（圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／台北報導

剛認識時第一眼的初印象非常重要，有些人偏偏就是看起來很難親近，但是熟悉過後才發現根本是瘋人一枚，高冷印象全是假的，以下就公開「看起來難親近，其實超好相處」星座Top 3 ！

Top 3 巨蟹座

巨蟹座是個有自己保護色的星座，但是熟悉後就會發現他們人超好，根本把朋友放在第一位，自己放在後面，跟剛認識時有極大反差。而且巨蟹座不太會主動親近別人，怕被套上裝熟的名號，所以寧可維持高冷的包袱，等待有人來靠近。

Top 2 天蠍座

天蠍非常敏感多變，只有可能對親近的人敞開心扉，而且天蠍對外人其實是有抗拒心態的，在自己陌生的環境中就會充當傾聽者角色，等到熟悉了以後才可能表露自己真實個性，所以若是剛認識天蠍，那麼你應該都還沒看過他的真面目。

Top 1 雙子座

雙子座上榜很多人都很意外，其實雙子完全是看人來決定相處模式，有時候反差大到自己都不認得，可是雙子內心深處很懂得分寸，跟剛認識的人應該用什麼樣的安全態度交際，跟知心的朋友卻又可以掏心掏肺，完全不害怕受傷。

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關鍵字：

星座, 運勢, 雙子座, 天蠍座, 巨蟹座

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