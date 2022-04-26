卡西歐飆賽車魂　排氣管加熱的漸變顏色躍上錶盤

▲卡西歐旗下品牌EDIFICE x NISMO聯名錶款EQS-930NIS-1A，11,000元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO（卡西歐）旗下金屬腕錶品牌EDIFICE，攜手日本汽車品牌Nissan旗下賽車競速團隊NISMO，推出限量聯名錶款EQS-930NIS，盡顯熱血的賽車魂，其他碳纖維材質製成的面盤上，嵌入紅色的錶圈，特別是10時位置的絢麗色彩錶盤重現鈦合金排氣管加熱時產生的顏色漸變，凸顯油門加速時的快感。

▲EDIFICE於2021年成為NISMO合作夥伴。

EDIFICE自去年起成為NISMO（Nissan Motorsports International, Co., Ltd.的縮寫）合作夥伴，此賽車公司參加SUPER GT錦標賽競速，也將技術應用於Nissan汽車生產。此次雙方聯名，特別於錶圈23分鐘處以紅色標記，點出NISMO在SUPER GT錦標賽中王牌賽車號碼「23」，搭配具激烈賽事後輪胎胎面磨損質感的特殊處理樹脂錶帶，處處流露飆速感；搭載太陽能電力系統，具日期顯示、電量指示、計時碼錶等功能。

▲EDIFICE x NISMO聯名錶款EQS-930NIS-1A，亮眼色彩錶盤設計源自排氣管加熱時的漸層顏色。

瑞士天梭表（TISSOT）則與Moto GP電單車賽合作密切，今年共推出T-Race MotoGP計時碼錶自動款、T-Race MotoGP計時碼錶石英款，以及T-Race Marc Marquez腕錶3款腕錶，取此賽是經典的紅黑色為主色調，結合煞車碟造型錶圈、車把造型按鈕、錶殼側面猶如引擎散熱片的中央凹槽設計等，勾起人們的競速魂。

▲天梭表限量8000只的T-Race MotoGP計時碼錶石英款，22,700元。（圖／天梭表提供）

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