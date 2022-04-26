劉冠廷放話送媽媽「2百萬卡地亞腕錶」　秒認輸：是兒子沒能力

記者鮑璿安／台北報導

卡地亞（CARTIER）舉辦Watchmaking Encounters 鐘錶展覽，繼三月份於日內瓦2022 Watches & Wonders錶展首度亮相的全新錶款，海外首站來到台灣。今（26日）邀請藝人劉冠廷搶先逛，他佩戴具有快拆功能的Santos腕錶，至於看著看著琳瑯滿目的款式會不會擔心「入坑」？劉冠廷笑說：「不會，因為口袋還不夠深。」

▲劉冠廷私下已入手Santos系列，出席活動佩戴的是藍色PVD鍍層錶圈款式（圖二），NT$ 230,000。（圖／品牌提供）



劉冠廷多次受邀參與卡地亞活動，對他而言每一次都又學到新知識，因此跟品牌很熟悉了，自己私下也已入手了Santos系列，最打動他的是基本款的設計與快拆表鍊功能，可根據場合變化花樣。那麼會不會擔心今天定性不夠「入坑」讓錢包大失血？劉冠廷坦言，出席活動會讓他看到天馬行空的創意設計，不過自己其實在存錢購屋的階段，若是真要掏錢買錶，上限則是在10萬元上下。

▲劉冠廷認為Coussin送媽媽很適合，售價約NT$ 2,080,000。（圖／品牌提供）

若不考慮價格，劉冠廷最想入手神秘的鏤空錶Masse Mystérieuse，由10個製錶師驚心打造，讓他看到就直呼：「天啊，看不到天花板，這是一個工藝展現，風格非常吸引我。」另外，若是挑選送媽媽的錶款，他逗趣表示：「不可能是摸起來軟軟的Coussin吧，是兒子沒有能力送你軟軟的手錶。」

▲本次展覽以卡地亞詮釋的時間定義而規劃出四大主題，Masse Mystérieuse腕錶，售價約NT$ 9,100,000。（圖／品牌提供）

本次展覽以卡地亞詮釋的時間定義而規劃出四大主題，包括採用幾何柵格裝飾的Pasha 、柔軟靈活的Coussin de Cartier腕錶、美洲豹造型腕錶以及鏤空錶，Masse Mystérieuse腕錶的半圓形機芯於透明錶殼中擺動，為設計增添神祕氣息，呼應品牌與時俱進的靈感概念。