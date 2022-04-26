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南柱赫提前背DIOR「老花信使包」！　未上市就燒翻網：女生也想要

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記者鮑璿安／台北報導

精品受到韓星帶貨加持更顯威力，韓星南柱赫搶先在3月於韓版《Esquire》雜誌中演繹了Dior  2022秋季男裝，其中他上身一款肩背包未上市就掀起熱議，以簡潔翻蓋設計搭配可拆卸皮革肩帶，外觀神似Bobby，連女生都想要。

南柱赫以《二十五，二十一》再度引發話題，3月出鏡《Esquire》畫報時，演繹Dior 2022秋季男裝，穿著印花針織衫、俐落剪裁皮衣單品，憂鬱的眼神與表現力，帶給粉絲超乎過往的暗黑風格。

而他更搶先背上了品牌新季Gallop信使包，包款以簡潔的粒面牛皮搭配翻蓋設計，加上淺印「Christian Dior」Logo於中央提升辨識度，提供可拆皮革肩帶，並有黑色素面、老花以及棕色款式。在南柱赫男神帶貨下，也為包款提升不小熱度，雖然台灣暫未發售，網友已經熱議是「連女生都想要」、「南朋友同款」、「男版Bobby」。

▲▼dior 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲▼dior 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲品牌新季Gallop信使包。（圖／翻攝自品牌官網）

同時法國頂級包牌MOYNAT 2022春夏系列持續為標誌性包款換上新色，當家包款FLORI以馬鞍包的輪廓為主軸，提柄則致敬於20世紀旅行箱的設計細節。提供符合日常搭配的軍綠色、金合歡黃、肉桂棕外，為迎合春夏時節更加入了牛皮與柳條編織拼接的款式，異材質碰撞出輕盈火花。

▲MOYNAT 。（圖／品牌提供）

▲Flori Escapade 肩背包番紅花黃 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

南柱赫, DIOR, 2022, 秋季, Gallop

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