曾之喬曝「與隔離者相處」切忌1件事　章廣辰愛用表情圖躍上包包

記者王則絲／台北報導

女星曾之喬、新生代演員章廣辰、蔡凡熙以及創作女伶Karencici今（26日）出席法國精品「LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列」活動。曾之喬老公辰亦儒工作上經常需要隔離，因此對於「與隔離者相處」曾之喬已悟出一套自己的方式，「最重要是不能刺激他。」私下喜歡使用表情符號的章廣辰，看到本次聯名把愛用表情給印上包包，特別有共鳴。

▲曾之喬、章廣辰出席LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列」活動。（圖／品牌提供）



LONGCHAMP今年邀請塗鴉藝術家André Saraiva合作，改造熱賣的水餃包，André Saraiva筆下知名角色「Mr.A」原先是他畫給女友的，藏有浪漫的故事，後來許多人便找他繪製傳情，漸漸走紅，這次與LONGCHAMP合作，André Saraiva經典的圓圈叉叉眼角色「Mr.A」和女伴「Mrs. A」，躍上眾多包款。

▲曾之喬對於如何「與隔離者相處」，已經悟出了自己的一套方法。（圖／記者王則絲攝）



曾之喬今晚穿著綠色套裝辣秀深V現身，她提到，由於老公往返大陸工作經常需要隔離，所以「與隔離者相處」她已很有心得，曾之喬透露自己私下並不是太貼心，比較直來直往，為了想辦法給老公送溫情，她試著在聊天時發言更貼心一點，但最重要的一件事是「不能刺激他」，「比如說你有出去玩就不能刺激他，不要讓他覺得你的生活好豐富喔。」盡量聊一些居家或是生活感的話題，才不會讓隔離者平靜的心掀起波瀾，也才能避免吵不必要的架。

看著給人一種活潑幽默形象的「Mr.A」插畫，曾之喬感覺像是看到「沉睡已久的自己」，她認為33歲的自己正處於一個不大不小的年紀，有時候會有那種討厭的世俗大人樣子跑出來，「看到Mr.A，會覺得心裡還是有那個屁孩、沒有那麼瞻前顧後的自己，會覺得醒來吧孩子！希望那個調皮的孩子，不要被社會的束縛綁架。」

▲章廣辰個人喜歡使用大包包，總會帶許多生活用品在身上。（圖／記者王則絲攝）



章廣辰訪問中透露私下很喜歡用表情符號，所以看到「LONGCHAMP & ANDRÉ」聯名系列特別有親切感，也讓他想到小時候喜歡畫畫的自己。問及是否有接觸其他藝術領域，章廣辰笑答：「我之前有試過想要學樂器，可是失敗了。現在可能就專注在生計上面，我覺得藝術可能離我有點遠。」原來他曾學過一項冷門樂器「手碟」， 但是因為工作繁忙只好先放棄。

▲「LONGCHAMP & ANDRÉ」聯名系列採用了鮮明可愛的色調。（圖／品牌提供）



「LONGCHAMP & ANDRÉ」聯名系列採用了藝術家現正喜歡的顏色貫穿，推出包括糖果粉色、天空藍色，以及百搭的石墨黑與LONGCHAMP標誌性綠色的Le Pliage包款，依據尺寸印上共4種不同的表情塗鴉，另還有曾之喬在其中最喜歡的粉色潑墨手繪限量款，和章廣辰看上的小牛皮旅行袋款式，上頭的奔馬標誌亦化身為André筆下的插畫風格。

▲MR.A限量版手繪包款、MR.A皮革旅行袋。（圖／記者王則絲攝）



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