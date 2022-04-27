小紅書爆紅減脂餐！超簡單「包菜蛋餅」　破萬網友大推：好吃到哭

▲小紅書上的低脂高麗菜蛋餅爆紅，破萬網友狂推簡單又好吃。

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝小紅書@薇薇安食記

你對減脂餐還停留在雞胸肉、水煮食物上嗎？覺得減脂餐都很難吃？最近小紅書上就有一款被破萬網友大讚好吃的「包菜蛋餅」減脂餐爆紅，不需要複雜食材和料理方式，連廚房新手都能輕鬆學會，甚至還有許多進階升級版，加燕麥、加蝦仁或是換成其他蔬菜也都很好吃，正在減肥的人快學起來！

＃所需食材



包菜（高麗菜）100g，雞蛋2顆，蔥1根，胡椒粉少許，鹽少許。此為2份份量。

＃作法



1.將高麗菜切成細絲，越細口感越好，接著放一勺鹽並抓勻，稍微醃製3分鐘，讓高麗菜口感更爽脆，蔥則切成蔥花備用。

2.在切成細絲的高麗菜裡打入2顆雞蛋，撒上適量胡椒粉並加上蔥花，放入5g或一湯匙澱粉，全部攪拌均勻成糊狀。

3.熱鍋放油，油溫變熱後開小火，先倒入一半蛋餅糊，等到表面稍稍凝固了就可以翻面，煎到兩面金黃色即可出鍋享用。

不想加澱粉的人，也可以單靠雞蛋凝固，但要記得將高麗菜切細切碎一點，才好成型。而除了原po分享的這套基本作法，也有不少網友分享各種進階版，像是在蛋餅糊中加入點燕麥片，會更有飽腹感；也可以加入切碎的火腿或切成小塊的蝦仁，都有網友大推好吃；還可以變換蔬菜，將高麗菜換成大白菜、櫛瓜等蔬菜各有不同風味。

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