額頭長痘是心火旺？皮膚科醫師曝6個「長痘真正元兇」破迷思

▲皮膚科醫師指出，臉上長痘位置跟內臟沒有太大關係。（圖／翻攝IG@__yoonbomi__、@yubi_190）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝unsplash、pexels

你可能也常在網路上看到有些圖標示著，臉上什麼地方長痘就可以對應出身體某個部位出現問題，但皮膚科醫師指出，其實長痘位置是跟臉上的皮脂腺分佈和微生物分佈等原因有關，並不能反應出五臟六腑的毛病。撇除青春期因為油脂分泌過多而冒的青春痘，如果非要給痘痘分類，以下6個才是可能讓你長痘的真正元兇。

1.忽略防曬

紫外線會刺激皮脂分泌，促使粉刺、痘痘生成，如果是本來就已經有長痘痘了，還會提高留下痘印的機會和加重痘印顏色。此外，不防曬還會讓你曬黑、曬老、曬醜，所以想要遠離痘痘問題、養出好肌膚，防曬絕對是最基本也最重要的關鍵步驟。

2.高糖份、高GI食物



像是手搖飲、蛋糕甜點等含有高糖份的食物會引起胰島素上升，刺激皮脂分泌增多，就容易長痘痘。除了甜品，像是漢堡薯條、披薩等高GI食物也會加重痘痘問題，簡單來說，吃了容易發胖的食物，大部分也都容易導致長痘。

3.牛奶

已有研究證實，牛奶、乳製品會影響痘痘粉刺生成。牛奶中含有IGF-1 (類胰島素生長因子)，會使皮脂分泌量增加，容易使得粉刺痘痘增生，導致痘痘狀況惡化，而且不論是否為有機牛奶、脫脂或全脂牛奶，都一樣會影響長痘。知名皮膚科醫師廖苑利就曾建議，容易冒痘長粉刺的人，可以豆漿來代替牛奶。

4.睡眠作息不正常



不規律的生活作息，會使新陳代謝紊亂，影響角質代謝，使得老廢角質過度堆積，皮脂無法順利排出、容易堵塞毛孔，導致粉刺痘痘稱成。尤其熬夜、睡眠不足還容易導致內分泌紊亂，進而更加重痘痘情況。

5.受壓力、情緒影響

壓力、不良情緒是引發成人痘的主要誘因，累積過多壓力會擾亂自律神經，使腎上腺素分泌增加、雄性荷爾蒙上升，使得皮脂分泌增加，角質層變厚，進而引發痘痘生成，因此也被稱為「壓力痘」。

6.過度清潔

像是洗臉次數過多、洗臉太用力都會造成過度清潔，破壞肌膚屏障，使得油脂分泌量增多，造成外乾內油，導致痘痘生成。每天洗臉一到兩次即可，且使用溫和洗面乳，洗完臉也要及時保溼補水，幫助修復皮膚屏障。

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