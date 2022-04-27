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保養、底妝老是「搓泥」？做好3件事改善起屑　步驟間要留時間吸收

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▲▼做好3件事改善保養、底妝「搓泥」 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲注意幾個小地方就能改善保養、化妝時的搓泥起屑狀況。（圖／翻攝IG@aoihamada）

記者張毓容／台北報導

應該不少人都有碰過塗抹保養品或上底妝時突然出現一些白色或淺灰色的小屑屑，也就是俗稱的「搓泥」現象。《小紅書》就有知名美妝達人指出，保養品、化妝品上臉會起屑，大多是因產品成分所導致的，可能是產品本身的成份因素，也可能是不同產品間的成份不合產生搓泥情況，想要減少起屑、搓泥的狀況發生，可從以下3點來改善。

▲▼做好3件事改善保養、底妝「搓泥」 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲乳霜、防曬和粉底的使用之間要稍微留有間隔時間。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

1.使用不同產品時要有間隔時間

在妝前保養和上妝時，使用產品之間的間隔時間稍微停久一點，尤其是乳霜、防曬和粉底這三種產品最容易搓泥，要確保充分吸收過後再用下一個產品，像是乳霜和防曬之間可間隔1分鐘，防曬和粉底之間間隔3～5分鐘。

2.擦保養品時先用雙手溫熱

不管是妝前保養或是平時夜間保養，建議可先搓熱雙手再開始護膚，因為保養品中的某些溶劑在低溫狀態下較易凝結，就容易導致搓泥狀況，所以建議搓熱雙手後，先將保養品倒在掌心裡溫熱過後再塗到臉上。另外，塗抹保養品時也要注意盡量以輕柔按壓的手法取代搓揉或來回塗抹的手勢，尤其是塗乳霜時，更建議使用像是捂臉的動作，將整個手掌打開貼在臉上輕柔按壓即可。

▲▼做好3件事改善保養、底妝「搓泥」 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲做好保濕能避免肌膚過於乾燥的起屑狀況。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

3.做好保濕並適度去角質

除了產品之間的成分「打架」，還有一種搓泥的可能是因為自身肌膚太過乾燥，或是老廢角質堆積過多導致的。這種情況的人平時要加強保濕，定時使用去角質產品或酸類保養品幫助代謝老廢角質，不僅能減少搓泥狀況，肌膚也會更柔嫩，保養品也能更好地被吸收。

如果已經做了以上的改善方法，但還是有搓泥現象發生，很有可能就是產品本身的增稠劑加得太多了，只能更換產品才能改善了。

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關鍵字：

美妝, 化妝, 彩妝, 底妝, 保養, 護膚, 起屑, 搓泥, 保養品, 改善

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