金高銀針織裙裝勾「銷魂S曲線」　下秒曝光空氣瀏海逆齡度破表

記者王蓁蓁 / 台北報導 圖 / 翻攝IG@ggonekim

韓女星金高銀以出眾氣質獲封「第二眼美女」，近期雖暫無戲劇作品，但她接連釋出為雜誌與服飾品牌的美照，讓粉絲們又驚又喜，只見她以代言人身份出鏡潮牌Mardi Mercredi最新形象照，先是梳起乾淨俐落的髮型，展現高冷氣質備受好評，接著又改穿著悠閒居家服，一頭亂翹捲髮則隨意散落在肩膀，率性又逆齡，讓人忍不住深陷其多樣魅力。

▲金高銀出鏡韓國潮牌Mardi Mercredi形象大片。

金高銀先前出演《柔美的細胞小將》中平凡上班族一角備受矚目，近日也終於迎來《柔美的細胞小將》第二季即將於6月開播，讓不少網友們表示超級期待。這回金高銀出鏡韓國潮牌Mardi Mercredi形象大片，算是讓粉絲們搶先看到她的最新近況，金高銀先是穿著充滿春夏氛圍的針織裙裝，隨著緊身剪裁彰顯纖瘦體態，鏡頭下她梳起乾淨髮型，在巴掌臉的襯托之下巧妙散發女人味氣息。

▲金高銀用蓬鬆的微捲瀏海打造出逆齡效果。

接著同樣髮型，金高銀換穿高腰裙裝搭配休閒感的T恤，輕鬆帶出腰身，另外她也不忘以近年流行的襪子加高跟鞋造型，直接將原先就令人稱羨的白皙美腿拉成極佳比例，遊走於帥氣與甜美之間 ; 向來以瀏海造型惹人注目的金高銀，此次則是揮別招牌激短眉上瀏海，運用蓬鬆的微捲髮型，加上些微長瀏海打造出逆齡效果，多套洋溢著慵懶氛圍的休閒套裝，都在金高銀擅長的「好感系」氛圍下完美演繹。

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