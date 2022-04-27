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瘦子超美歐米茄綠面潛水錶上手　還沒上市已被問爆

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▲▼ OMEGA,瘦子 。（圖／翻攝IG）

▲瘦子搶先戴歐米茄今年新作海馬潛水300米腕錶綠色面盤款。（圖／翻攝mjfceo IG）

記者陳雅韻／台北報導

歌手E.SO瘦子近日在IG接連分享他的新錶，是歐米茄（OMEGA）經典Seamaster海馬潛水300米腕錶今年最新發布的綠面款，雖然尚未在台正式上市，但已被錶迷熱烈詢問，與品牌友好的瘦子搶先戴上手，和他休閒的針織衫與正式的白襯衫造型都能完美搭配，讓他忍不住稱讚：「綠錶面很美。」

▲▼ OMEGA,瘦子 。（圖／翻攝IG）

▲歐米茄海馬潛水300米腕錶新增深綠色面盤款式，177,000元。（圖／翻攝mjfceo IG）

歐米茄於1993年推出Seamaster海馬潛水300米腕錶，007電影中出現的錶款也以此系列為藍本設計。瘦子佩戴的腕錶為今年新作綠色波浪圖案面盤款，搭配拋光綠色陶瓷錶圈以及拋光磨砂不鏽鋼錶帶，可選配整合式綠色橡膠錶帶轉換風格，內載歐米茄8800同軸擒縱大師天文台認證機芯。

▲▼ OMEGA,瘦子 。（圖／翻攝IG）

▲沛納海專賣店限定的Submersible QuarantaQuattro eSteel™ Verde Smeraldo專業潛水腕錶44 毫米，341,000元。（圖／沛納海提供）

同樣以潛水錶著稱的沛納海（Panerai）今年也推出綠色錶款，首次將2021年推出的環保再生eSteel™材質運用在Submersible系列上，發表Submersible QuarantaQuattro eSteel™腕錶，錶款重量的52%、約72克含再生材料，整體結構與耐腐蝕性都能媲美傳統精鋼，其單向旋轉錶圈也是品牌第一次採用拋光陶瓷材質。

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關鍵字：

瘦子, OMEGA, 歐米茄, Panerai, 沛納海

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