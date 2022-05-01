居家7款「智慧小家電」還你質感生活　一鍵解決所有家務煩惱

實習記者施至真／綜合報導 圖／Pinkoi提供

隨著本土疫情升溫，受到匡列、居家隔離的民眾越來越多，不少上班族、學生也開始實施居家上班上課，不少人也因為少了人擠人的通勤時間，可以增加休息時間，看似超級幸福，卻也有困難之處。一邊上班還要兼顧生活品質，讓不少不擅長打理家務的外食族超頭痛，今天就用7樣生活智慧小家電，照護你的質感生活！

【吃貨沒煩惱】

1. AIWA愛華 火烤兩用爐

不敢外出用餐的你，想念火烤兩吃的美味嗎？「火烤兩用爐」使用環形發熱盤結構，能夠均勻加熱食物，不僅可以一次滿足你想吃烤肉和火鍋的小願望，邀請朋友到家裡聚餐，還能快速上桌，共享美食。

2. ikiiki伊崎 多功能疊疊鍋

愛喝湯的你，如果覺得兩用爐的鍋子不夠深，無法將湯熬煮成你喜歡的口味，不妨考慮這款「多功能疊疊鍋」，同時具備湯鍋與煎盤的設計，可以同時完成煎、炒、煮、燜等動作，只要一機就能做出滿漢全席！

3. HEARTCOOK 典雅白氣炸烤箱

懶人救星就選「氣炸烤箱」！不僅食物解凍加熱容易，搭配空氣循環技術，逼出食物油脂，無論是你親手製作的料理還是超市冷凍食品，只要有了它，美食就能輕鬆上桌。

4. Driver 隨行電動咖啡機

你今天喝咖啡了嗎？工作前喝一杯提神，能夠提振一整天的好精神，「隨行電動咖啡機」能夠滿足家中沒有咖啡機的困擾，帶來更輕鬆便捷得享受，只要一鍵就能享受精品般的現煮咖啡。

【生活智慧王】

5. Osner韓國歐紳 智能紫外線消毒牙刷架

身為吃貨絕對要好好愛惜牙齒，才能大肆享用各種美食，「智能紫外線消毒牙刷架」使用雙重UV紫外線，搭配24小時自動或手動殺菌功能，讓你在享受清爽好口氣的同時，還能得到乾淨的牙刷。

6. AETHER 馬卡龍攜帶型空氣清淨機

整天待在家工作早就悶壞了，除了趁著空檔出門透透氣，「馬卡龍攜帶型空氣清淨機」也是不可缺少的居家必備良品，現在就放一台在辦公桌旁邊，好好為身邊的空氣品質把關。

7. ANKER無線手持臭氧吸塵器

居家上班上課，絕對少不了零食陪伴，一口接著一口吃不停的同時，餅乾屑一不小心就會掉滿地，為了留給自己乾淨的生活環境，「無線手持臭氧吸塵器」絕對是最好的照護，超強吸力能輕鬆吸除髒污，搭配臭氧淨化功能，隨時為空間滅菌除臭好安心。