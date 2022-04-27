SK-II最新品牌大使三吉彩花登場！全新《PITERA™ ＆ Me》保養影片分享真實的肌膚轉變

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SK-II首度與全新品牌大使日本人氣女星三吉彩花聯手拍攝《PITERA™ & Me》保養自拍影片，來到渡假小島展開與青春露的初體驗，鏡頭下日夜素顏真實的拍攝，近距離未修飾的真摯分享。

▲▼SK-II首度與全新品牌大使日本人氣女星三吉彩花聯手拍攝《PITERA™ & Me》保養自拍影片。（圖、影／SK-II提供，下同）





全新SK-II品牌大使三吉彩花！你從未見過最原始的她

SK-II又帶給大家驚喜！找來曾參與周董MV《說好不哭》的日本人氣女星三吉彩花擔任全新品牌大使，並參與SK-II首支《PITERA™ & Me》的拍攝。讓三吉彩花最真實的生活樣貌，在鏡頭下全都錄。







▲三吉彩花最真實的生活樣貌，在鏡頭下全都錄。

無濾鏡、無腳本！三吉彩花真實原貌全都錄

保養自拍影片《PITERA™ & Me》聚焦在沒有濾鏡展現真實自我！無濾鏡、無腳本，三吉彩花自己手持鏡頭，讓網友們可以透過鏡頭看見她最真實的樣貌。一走進度假小屋，三吉彩花的興奮全寫在臉上，俏皮地在鏡頭前揮舞雙手與網友們打招呼，迫不及待要跟大家分享自己最真實的生活與肌膚狀態。

▲無濾鏡、無腳本，三吉彩花自己手持鏡頭，讓網友們可以透過鏡頭看見她最真實的樣貌。

感受PITERA™的神奇力量，鏡頭前秀出晶透好膚質

在《PITERA™ & Me》中，三吉彩花表示，理想的肌膚狀態是晶瑩剔透的膚質，青春露就她最不可缺少的新夥伴。她將青春露輕拍於臉上，感受到PITERA™改變膚況的神奇力量，肌膚立馬變透亮。擁有90% PITERA™的青春露，能維持肌膚健康與穩定，讓細滑度、緊緻度、抗皺度、白皙度、光澤度通通回歸臉龐，讓三吉彩花在鏡頭前秀出水嫩好膚質。





▲三吉彩花希望擁有閃耀鑽石肌，青春露就是不可缺少的新夥伴。

唯有最真實的自己，才能無時無刻展現自信

三吉彩花在《PITERA™ & Me》保養自拍影片中，超真實反應讓人深刻感受到，原來PITERA™不只帶給女性夢想中的晶瑩柔嫩肌膚，還能賦予無比的自信，如同三吉彩花一樣，在最自然的環境中，能看見全新的自己！

想看更多你沒看過的三吉彩花都在《PITERA™ & Me》完整版：http://user169220.piee.pw/444v56

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