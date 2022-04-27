摩納哥王子參加的晚宴曝光！王妃鏤空禮服秀好身材　餐桌佈置絕美

▲DIOR在威尼斯鳳凰劇院舉辦慈善晚宴。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

精品舉辦的晚宴長什麼樣？一般人的日常裡不容易接觸，雖然實際參與有門檻，但想一窺樣貌還是有辦法的。DIOR曝光了在威尼斯舉辦的慈善晚宴，從餐桌佈置到光影秀，細節處處，包括摩納哥王子Pierre Casiraghi與王妃、英國女演員裴淳華（Rosamund Pike）等人，都穿著華美服裝出席，相當精彩。

▲摩納哥王子Pierre Casiraghi與王妃Beatrice Borromeo在威尼斯出席DIOR慈善晚宴。

DIOR攜手威尼斯傳承基金會（Venetian Heritage）的慈善晚宴，在威尼斯鳳凰劇院（Teatro La Fenice）舉行，旨在維護、推廣威尼斯文化遺產，尤其是修復與維護黃金宮博物館（Ca' d'Oro Museum），此外，慈善晚宴所募得的款項，部分將捐助在義大利的烏克蘭難民，對於世界的動盪獻出一些安撫的力量。

除了發起的初心，晚宴實際情形也是令人有興趣的焦點，明星、名人們怎麼穿、超長餐桌上的花藝、餐具有多美，還有晚宴中安排的節目，趕緊看看。

名人與華服

摩納哥王子Pierre Casiraghi去年成為DIOR品牌大使，他是摩納哥公主 Caroline的兒子、 葛麗絲凱莉（Grace Kelly）的外孫，被封為「全球十大最帥王子」之一，絕不為過。他穿著天鵝絨西裝參加晚宴，搭配白襯衫、細版黑領帶，簡約優雅，身邊的王妃Beatrice Borromeo出身義大利貴族，兩人相當登對，她的黑色禮服若隱若現展現好身材，再用醒目的耳環與手環點綴，充滿記憶點。

▲英國女星裴淳華以黑色紗質禮服現身。

曾演出龐德女郎，且有中文名字的英國女演員裴淳華，身穿紗質訂製禮服，以頸鍊、帶點復古的髮型成為特色；法國傳奇超模伊內絲法桑琪（Ines de la Fressange）的女兒Nine d’Urso，有著和媽媽一樣迷人的態度，她選擇了一襲長洋裝搭配網狀平底鞋，而且沒戴珠寶，顛覆一般對於晚宴造型的印象。

▲Nine d’Urso的媽媽是法國傳奇超模伊內絲法桑琪，穿著洋裝與平底鞋，展現態度與好品味。





▲法國名媛Zita D'hauteville出席DIOR慈善晚宴。

餐桌與擺設

超長餐桌、水晶吊燈，想到了童話故事還是霍格華茲？晚宴就是要有這樣的氣勢，DIOR這場慈善晚宴，以充滿活力的熱帶花朵、優雅的粉色花朵佈置餐桌，餐盤是粉紅、粉綠兩色交錯，上方放置菜單與名卡，綴著流蘇裝飾，蕾絲桌巾與餐巾，則由工坊精心打造，並繡上CD字樣，左上方的瓷盤上，還放了一把摺扇，讓賓客隨時能使用，處處都是貼心細節。

▲餐桌上華美的花藝與佈置。





▲精緻的蕾絲餐巾，繡有CD字樣。





▲餐盤、名卡的擺設講究，還放了一把摺扇讓賓客隨時使用。（圖／翻攝Zita D'hauteville IG）

場地與表演

晚宴場地威尼斯鳳凰劇院落成於1792年，經歷過3次大火與重建，許多介紹中，用「浴火鳳凰」來形容，頗為貼切。很多人對鳳凰劇院感到陌生，因為它不算旅遊必去的重要景點，但其實知名歌劇《茶花女》、《弄臣》，都是在此首演，足見地位。

▲威尼斯鳳凰劇院內裝華麗。

DIOR的慈善晚宴中，由義大利女歌手Giorgia演唱，並在金碧輝煌的歌劇院內部打造燈光秀，流瀉而下的光影，讓賓客們舉起手機拍攝，留下美好記憶。

▲晚宴中有精彩的光影秀、義大利女歌手Giorgia現場演唱。（影／品牌提供，以下同）

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