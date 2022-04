「奇異博士」70萬名錶絕配紳士風格　奢華「道具」成劇情關鍵

▲班奈狄克康柏拜區在新片《奇異博士2:失控多重宇宙》戴積家錶上陣。(圖/MARVEL提供)

記者陳雅韻/台北報導

由英國男星班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)主演的新片《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),將於5月4日在台上映,他在片中的關鍵貼身物腕錶搶先曝光,為瑞士名錶積家(Jaeger-LeCoultre)要價705,000元的精鋼款Master Ultra-Thin Perpetual Calendar超薄大師系列萬年曆腕錶,是他關鍵時刻不可缺少的參照物。

▲班奈狄克康柏拜區佩戴的積家Master Ultra-Thin Perpetual Calendar超薄大師系列萬年曆腕錶,精鋼款705,000元。(圖/積家錶提供)

積家Master Ultra-Thin Perpetual Calendar超薄大師系列萬年曆腕錶,於2016年上映的電影 Marvel Studios《奇異博士》(Doctor Strange)中首次登場,堪稱最奢華的「道具」,接續在新片中亮相。此腕錶雖具複雜的萬年曆功能,但面盤上各功能小盤配置清晰易辨,萬年曆於上鍊後直至2100年無須調校,隨後再過400年才需再次調校。

▲班奈狄克康柏拜區穿Giorgio Armani西裝,與身穿Dior高級訂製服的老婆Sophie Hunter盛裝出席奧斯卡頒獎典禮。(圖/DIOR提供)

班奈狄克康柏拜區不僅在電影中選戴典雅錶款,戲外也以紳士風格著稱,於奧斯卡頒獎典禮等大型活動必定以優雅正裝示人,今年奧斯卡他以《犬山記》入圍最佳男主角,當天即穿Giorgio Armani訂製西裝展現帥氣英姿,他的演員身兼劇場總監老婆蘇菲航特(Sophie Hunter)也擁有高「衣」Q,當天穿Dior高級訂製服系列帶有筆墨效果雲彩刺繡的銀灰色網眼薄紗長洋裝伴老公走紅毯,俊男美女組合成功搶鏡。

