「國民蜜粉」印上史努比可愛到叫出來　除了定妝還能拍瀏海，直接全收

實習記者施至真／綜合報導

夏天就要到了，愛美的女生就算包包再小，都一定會空出C位給補妝產品。這次innisfree再度帶爆擊少女心的可愛聯名系列，將「國民蜜粉」印上史努比和好朋友們，簡直可愛到立馬叫出來，搭上控油氣墊和限定版護膚組，親民的價格，身為粉絲一定要全部收羅起來。

▲innisfree x Peanuts聯名太可愛。（圖／翻攝IG@innisfree.instalog，下同）

innisfreeｘ史努比

韓國美妝品牌innisfree這次和史努比家族聯名，推出4款限定商品，包括被譽為「國民蜜粉」的無油無慮礦物控油蜜粉、無油無慮零毛孔控油氣墊、綠茶保濕護膚組以及火山清潔組，搭配超有質感的外包裝與可愛圖案，聯名消息一出，馬上讓少女粉絲們暴動。

＃無油無慮礦物控油蜜粉

少女們的化妝包裡，絕對都有這款「國民蜜粉」！除了定妝控油效果驚人外，只要在流汗出油的瀏海、頭髮上拍上一點蜜粉，就能將多餘的油脂吸附掉，難怪會得到「被蜜粉耽誤的乾洗髮」的稱號。

▲2022史努比限定版，無油無慮礦物控油蜜粉，NT$240。

本次聯名，一共推出5款超可愛的圖案，並配合角色個性搭配了不同香氣，查理布朗的經典茶香和露西的柑橘香，能帶來清新香氣，莎莉布朗的浪漫花香也非常適合夏天使用，不過最值得收藏的絕對是史努比蓬鬆乾爽的棉花香氣，和奈勒斯的可可亞香氣！

＃無油無慮零毛孔控油氣墊

控油氣墊一共推出3種色號，包括明亮偏粉的史努比款、明亮偏暖的查理布朗款，以及適合健康膚色的莎莉布朗款，一次照顧到所有膚色的需求。粉撲和外殼也印上超可愛的圖案，不過最讓人悸動的，還是外包裝上療癒的四格漫畫！

▲2022史努比限量版，無油無慮零毛孔控油氣墊，NT$730。

＃綠茶保濕護膚組＆綠茶火山清潔組

護膚組主打的明星產品「綠茶籽保濕精華」，添加綠茶三重益生精萃，透過為肌膚補充水分，給予長效保濕，達到恢復油水平衡的水嫩透亮效果。若是想要深層清潔毛孔髒汙就選火山清潔組，「火山泥面膜」不只能去除老廢角質，同時還能保濕，舒緩面部肌膚，為你打造亮顏美肌。

▲綠茶火山清潔組，NT$1,821。

innisfreeｘ史努比最新聯名系列已在蝦皮官方旗艦店搶先開賣，5/1全台通路限量販售，喜歡史努比的朋友現在就先按愛心收藏起來吧。

integrateｘ小魔女DoReMi

卡通控也不能錯過integrate和《小魔女DoReMi》聯名推出的彩妝新品，本次商品包含2款粉底和3款限量眉彩。無論是粉底液還是粉餅的外包裝，都印上了魔女變身器的圖案，直接爆擊少女心！而3款限量眉彩，不僅顏色特殊超誘人，還能當成睫毛膏一起使用，現在就快入手，一起加入小魔女們的行列。

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