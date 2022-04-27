緋紅女巫「梳油頭」霸氣美翻　奇異博士不讓了！西裝配球鞋耍帥

記者王則絲／外電報導

漫威新作《奇異博士2：失控多重宇宙》即將在5月4日上映，主演「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）與「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）於26日現身倫敦宣傳活動，緋紅女巫梳起霸氣油頭、穿著黑色褲裝，率性造型美翻，而這回奇異博士也不讓了，以鼻挺西裝搭配球鞋耍帥亮相。

▲「奇異博士」班奈狄克康柏拜區與「緋紅女巫」伊莉莎白歐森亮相倫敦。（圖／達志影像）



日前電影於柏林舉辦活動，「緋紅女巫」伊莉莎白歐森與「奇異博士」班奈狄克康柏拜區合體現身，當時班奈狄克一身休閒打扮，身上西裝甚至皺皺的，襯托伊莉莎白華麗亮眼的造型。

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▲「緋紅女巫」伊莉莎白歐森穿Alexander McQueen套裝造型霸氣。（圖／翻攝自IG@doctorstrangeofficial）

26日倫敦活動上，伊莉莎白選穿Alexander McQueen 2022春季的黑色水鑽套裝，墊肩無袖設計讓她看起來更加俐落之外，也是為應付上升的氣溫，只見她梳起All back油頭，來搭配一身褲裝造型，並腳踩Jimmy Choo高跟涼鞋收尾，整個人霸氣外露，又美又帥。

▲「奇異博士」班奈狄克康柏拜區正裝休閒混搭風。（圖／翻攝自IG@doctorstrangeofficial）



而這回班奈狄克也不光讓著伊莉莎白了，他穿著Canali直條紋西裝，內搭亮眼的黃色高領衫，呼應豔陽高照的好天氣，腳下則踩著低調球鞋，並戴上墨鏡，掌握住正裝與休閒的混搭比率，十分率性時髦的亮相。

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