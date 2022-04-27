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4雙話題潮鞋！林宥嘉帶貨焦糖底鬼塚虎、adidas「麵包鞋」萌翻

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記者鮑璿安／綜合報導

結合外型與機能性的潮流鞋款已經成為主流，Onitsuka Tiger2022春夏系列請到林宥嘉演繹DELECITY鞋款，焦糖色大底非常搶眼；同時adidas Originals也宣告經典滑板鞋ADIMATIC回歸，粗鞋帶+三條線Logo實在太想買，《ET FASHION》盤點4雙夯鞋一次看。

Onitsuka Tiger (鬼塚虎) 2022春夏鞋款

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

Onitsuka Tiger 2022春夏系列，DELECITY鞋款以及MOAGE MO 。（圖／品牌提供）

Onitsuka Tiger (鬼塚虎) 2022春夏系列請到林宥嘉演繹，腳踩DELECITY鞋款，簡約鞋面搭配焦糖色鞋底，圓弧的流線造型提升辨識度。另外，台北101限定鞋款MOAGE MO則是靈感來自70年代的復古跑鞋，鞋面色彩大膽地將粉紫與亮藍撞色、並選用麂皮與網布的異材質拼接，鞋底科技含有輕盈回彈的中底以及設計感的寬大外底。

adidas Originals經典滑板鞋ADIMATIC「麵包鞋」

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals經典滑板鞋ADIMATIC「麵包鞋」再次回歸。（圖／品牌提供）

adidas Originals經典滑板鞋ADIMATIC「麵包鞋」再次回歸，以簡潔黑白色系搭配標誌性寬版三條線Logo，為了對經典設計保留，獨特的寬鞋帶及鞋後跟圓形adidas標章作為鮮明特徵，鋸齒狀加厚中底和耐用的橡膠外底設計為滑板玩家們帶來良好的穿著體驗。

ASICS METASPEED+

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲ASICS METASPEED+系列鞋款將於6月14日全球同步上市。（圖／品牌提供）

ASICS針對步幅型跑者和步頻型跑者推出METASPEED SKY+和METASPEED EDGE+，皆使用品牌最輕量回彈的FLYTEFOAM BLAST TURBO中底，相較METASPEED增加更多中底體積，以促進腳趾離地時的自然回饋，每一步都輕巧。

New Balance創意總監 Teddy Santis操刀首次系列

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲New Balance發表由新任 Made in USA 創意總監 Teddy Santis 操刀的首季系列作品。（圖／品牌提供）

New Balance發表由新任 Made in USA 創意總監 Teddy Santis 操刀的首季系列作品，特別打造「Made in USA」美製系列 990v1、990v2與 990v3 季節專屬鞋型，首波於四月限量發售，經典元祖色調百看不膩。

關鍵字：

運動, , Onitsuka Tiger , 鬼塚虎, adidas Originals

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