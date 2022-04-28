3大星座男「認證必嫁」！第一名天生妻奴命，把老婆的話當聖旨

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

比起怦然心動的戀愛，男孩女孩一旦論及婚嫁，眼光就得放得更高更遠，然而12星座中，哪種人是在結婚後會成為把老婆捧上天的寵妻魔人呢？星座認證必嫁的老公是誰？快來瞧瞧！

12星座好老公排行榜公開

TOP1 巨蟹座：天生妻奴命，把老婆的話當聖旨

巨蟹座本來就是極度顧家的星座，婚前的蟹蟹會以自己的原生家庭付出，一旦走入婚姻的殿堂，他們往往會為家庭全心奉獻，不僅奉上老本和每月收入，對婚前有的沒的等種種人際關係也會順便來個斷捨離，家裡的老婆大人是他們的天，表面上蟹座老公和一般人沒啥不同，殊不知進到家門的那刻，就是妻奴上身，會全心全意的呵護照顧，愈是妻管嚴蟹座愈是忠誠，這樣的天性或許是後天環境使然，但絕大部分出自蟹座以家為本的天性，即使兩人情感不像戀愛交往時的濃烈，蟹座對老婆仍會像地心引力一般無條件守護到底啊！

TOP2 天蠍座：老婆是他耍浪漫的舞台

不說你不知道，天蠍座雖然常容易給人陰鬱、神秘的印象，但深入了解他們的人就明白，蠍座其實有很風花雪月的一面，特別在談戀愛階段，只要是蠍座傾心的對象，他們就會無所不用其極地寵愛對方，三不五時的耍浪漫、花心思佈局各種小驚喜，十足十的馬子狗！這股熱情即便走入婚姻成為老夫老妻也未必會澆熄，對蠍座來說老婆和情人就是他們盡情發揮創意、展現魅力的舞台，沒了這樣的愛情對象，只怕蠍座和行屍走肉沒啥差別。不過作為蠍座另一半的人，也要懂得買單，別因為蠍座老梗就翻白眼，或懶惰沒給回饋，別忘了蠍座有顆玻璃心，若老是讓他們感到挫折，他們很可能會另覓「舞台」喔！

TOP3 處女座：太沒想法只好一切都聽老婆的

處女座畢生的心力都會放在工作和賺錢上，婚姻與家庭對他們來說，則是人生中卸不下的責任，會一輩子放在心上任勞任怨的付出。但如果你以為處女座只是沒靈魂的「負責任」那可就大錯特錯！事實上處女座對感情雖然有點鈍感，平時也不懂得耍浪漫，但他們的愛就是紮紮實實的奉獻，還會把對另一半的耐力調到無限大，又因為每個處女座都很有自知之明，知道自己沒有製造浪漫的天分，只能恭敬從命，滿足女友、妻子的每個需求，對感情神經略粗的處女座，或許不是100分的老公，但絕對會是100分的寵妻奴、馬子狗！

其它排行

TOP4 摩羯座：愈辛苦愈快樂的婚姻苦行僧

TOP5 雙魚座：逆來順受，愈愛愈寵

TOP6 射手座：老婆說一他絕對不會說二

TOP7 金牛座：什麼好康的只想和另一半分享

TOP8 獅子座：與其說寵愛不如說懼怕

TOP9 天秤座：先寵我，我再寵你

TOP10 水瓶：尊重才是相處重點

TOP11 雙子：維持互不寵的默契

TOP12 牡羊：比對方更需要被寵

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