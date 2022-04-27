水果飯前吃才對？營養師曝5類人「水果正確吃法」　胃不好注意1關鍵

▲營養師表示依身體狀況不同，水果建議吃法也不同。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

許多長輩都會說「飯後吃水果好」，但又有人說要飯前吃，水果到底什麼時候吃？減肥、控糖的人能不能吃水果？知名營養師高敏敏就表示，像是一般健康人、糖尿病、胃不好的人，每種人吃水果時該注意的「眉角」都不同，她就分享5類人的水果正確吃法，從時間、份量到建議水果都幫你整理好，每次吃水果都很困擾的人快記好。

1.一般健康人



正常一般健康的人，水果其實想吃就可以吃，只要注意份量，一次吃一個拳頭大小，或是把葡萄、小番茄、鳳梨、西瓜這類無法用拳頭衡量的水果，放到碗裡約8分滿就等於一份，一天當中可以選不同時間吃2～4份都沒問題。

2.常吃大餐的人



如果是常常吃大餐、吃到有點胃凸的人，高敏敏建議可在飯後吃水果，且吃富含消化酵素的水果來幫助提高消化力，像是鳳梨有鳳梨酵素，奇異果有奇異果酵素，木瓜有木瓜酵素，都可以幫助加速蛋白質消化。

3.控制血糖的人



對許多血糖高、有在控糖的人來說，感覺水果都很甜，好像不能吃，但高敏敏表示還是可以吃，只是要注意吃的時間和吃什麼水果。建議在兩餐中間吃水果，且吃像是芭樂、蘋果、小番茄這類低GI值水果，可以減少飯後血糖波動，也能幫助避免去吃一些爆卡、爆糖的點心。

但要注意份量控制，一天2次，在餐跟餐中間各吃一份水果就好。

4.胃不好的人



胃不好的人，注意不要空腹吃太酸的水果，像是檸檬，會讓你感到酸、感到不舒服的水果不要空腹吃，以免刺激胃，就容易覺得反胃、胃痛。

除了較酸的水果，富含蛋白酶、消化酵素的水果，也建議不要在空腹時吃，避免讓你會有不舒服的感覺。

5.運動族



建議在運動後1小時內，吃中高GI值水果，幫助回補體力、修復肌肉，讓身體代謝、消耗掉的肝醣，趕快補回來，比如葡萄、香蕉、西瓜等都很推薦，或是其他中高GI值的水果都可以。

►食物也需要斷捨離！營養師教「減法飲食」 5大地雷食物先避開



►減肥也能吃點心？營養師教「挑選3大原則」 吃得飽也不怕發胖



►小紅書爆紅減脂餐！超簡單「包菜蛋餅」 破萬網友大推：好吃到哭