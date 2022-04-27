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天熱戴口罩如何持妝？網友激推「1神器」或乾脆別化妝

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▲▼夏季持妝神器。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲夏季持妝難度高，底妝一定要輕薄。（圖／翻攝自IG/laneige_kr、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

氣溫越來越高，如何持妝是個大學問，就有人在《美妝公社》提問，悶熱天氣狂流汗，口罩又要常常脫下又戴上，要如何維持底妝完整一整天呢？不少網友建議妝後用定妝噴霧，也有網友這2年來索性不化妝了，答案讓人哭笑不得。

天氣悶熱加上流汗，要維持底妝本來就大不易，加上長時間佩戴口罩，難度更是高。面對這樣的狀況要如何持妝呢？

不少網友中肯回應，為了避免脫妝，乾脆就別化妝，也不怕給肌膚帶來負擔，也有網友認為外出只要塗好防曬、素顏霜就可，真的要化妝就用粉餅比較耐汗，甚至也有人畫眼妝就出門了，更有網友佛性回應：已經兩年沒化妝了。

▲▼夏季持妝神器。（圖／品牌提供）

▲KOSE 蔻絲媚影 美顏定格持粧噴霧(果漾瓶)，85ml，360元。

另一派注重妝感的朋友則建議，底妝前後的步驟要好好做，像是妝前的保濕和妝後的定妝功夫做足，也有網友建議底妝選擇粉餅會比粉底液和氣墊粉餅來得持妝，定妝像是蜜粉和定妝噴霧也要用，才能讓脫妝機率降到最低。

▲▼夏季持妝神器。（圖／品牌提供）

▲I'm MEME 我愛油切零毛孔蜜粉餅，290元。

擔心長時間佩戴口罩，容易斑駁脫妝，但又不想素顏外出太赤裸，最新韓系底妝趨勢著重「淡顏零粉感」，僅利用妝前乳和蜜粉餅，妝前根據個人膚質膚況選擇功能型妝前乳控油、潤色，搭配粉質細緻的蜜粉底細部定妝，5分鐘打造超自然淡顏。

關鍵字：

定妝, 脫妝, 夏季持妝

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