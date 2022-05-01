女網友列出13項「公主般待遇」　男友過寵表現網嘆：單身好了

實習記者施至真／綜合報導 圖／IG@tvn_drama

戀愛中的男女，總是習慣以自己認為好的方式來對待另一半，不過一不小心寵過頭，就會變成討人厭的公主病和王子病，Dcard一名女網友就列出十多項男友過度寵愛的表現，雖然男友對原PO宛如公主尊榮般的待遇，讓人感到羨慕，但也因此引發網友熱議，並喊出「不要發這種文讓其他女生有樣學樣」。

原PO在Dcard感情板發文表示，由於男友真的太愛她，因此想將公主般的尊榮待遇紀錄下來，並列出十三項「寵愛清單」，瞬間引發網友熱議，以下為網友列出項目：

1.手機、筆電密碼為原PO生日，原PO可以隨時檢查男友。

2.原PO想要旅遊會立刻滿足要求，安排行程。

3. 過馬路一定牽緊原PO的手，並讓她走內側。

4. 配合原PO喜歡穿搭，她不喜歡的就會篩選處理掉。

5. 會拍照是基本條件，為了幫原PO拍美照，男友還專門研讀攝影書籍。

6. 原PO身為小鳥胃，卻什麼都想吃一點，男友會主動把剩下的食物都吃光。

7. 男友會在捷運站等原PO下班，一定會一起吃晚餐。

8. 因為原PO一句話：「想要一起住」，男友便辭去原本工作，重新找房子，並肩負搬家工作。

9. 原PO不喜歡戴耳機，因此不論聽音樂還是講電話開擴音都直接放出來，男友則認為原PO感到舒服最重要。

10. 睡覺SOP：睡前抱抱親親，睡覺一定睡在男友手臂，才能得到安全感。

11. 床事尊重原PO意願。

12. 男友將卡給原PO保管，省去付錢AA制和分錢麻煩。

13. 為了支持原PO夢想而存錢補貼。

貼文一出，立刻引發網友兩派意見，不少人表示，「我還是單身好了」、「不要發這種文讓其他女生有樣學樣」、「真的是公主養成計畫耶，我男朋友就是這樣，現在正在吵架分手中」、「身為女生都覺得好公主....」、「請勿倡導這些行為」，不過也有另一派網友認為，「要確保自己對他一樣好，沒有人做得到一直無條件付出」、「原PO覺得開心就好」、「原PO至少承認男友『過寵』，也承認自己『公主養成』，這點值得欣賞」。

雖然網友對文章看法眾說紛紜，但還是有網友給出關鍵解答，「這篇文會被砲成這樣，是因為妳（原PO）都一直說男生單方面的付出，妳也可以說說自己平時為男生做了什麼，大部分的人，還是相信世界上沒有不勞而獲的感情。」其實感情是兩個人之間的事，無論是單方面付出比較多，還是平等付出都沒有關系，最重要的是相處起來舒服最重要，因此不用將別人的相處模式套用在自己和另一半身上。